Il look di Beyoncé alla prima a Los Angeles di ‘Renaissance: A Film by Beyoncé‘ non ha convinto parte dei suoi fan, che hanno giudicato la scelta stilistica dell’artista troppo conforme ai canoni di bellezza standard occidentali. Nello specifico: una pelle troppo chiara e dei capelli troppo platino. La popstar è stata accusata di essersi ‘sbiancata’. Renaissance è il film sull’omonima tournee mondiale di Beyoncé diretto, prodotto e interpretato dalla cantante di Break My Soul che è approdato nelle sale americane dopo un’altra prima mondiale giovedì sera a Londra.

Non è la prima volta che l’artista riceve critiche di questo tipo, già nel 2008 finì nel mirino per una campagna di L’Oréal, all’epoca l’ex Destiny Child apparì con una pelle chiarissima e una massa di capelli biondi. Questa volta, tuttavia, in sua difesa è intervenuta la madre, la fashion designer Tina Knowles, la quale in un lungo post su Instagram ha definito idioti e razzisti coloro che hanno criticato la figlia.

“Ho deciso di scrivere un post – dice – dopo aver visto tutti i commenti stupidi, ignoranti, razzisti su di lei, la pelle chiara e il fatto che aveva i capelli color platino per sembrare bianca”. “Voi idioti – prosegue – decidete che lei sta cercando di diventare una donna bianca e per questo si sta scolorando la pelle? Che tristezza che alcuni della sua stessa gente (intendendo gli afro americani, ndr) vanno avanti con questo tema, con odio e gelosia. Ma davvero? Aveva i capelli platino per fare pendant con il vestito…”. Ha anche sottolineato che il tema della serata era l’argento e che si incoraggiavano gli ospiti a indossare abiti di quel colore.

A fare da spalla a Queen Bey nella serata di gala c’erano tutte le Destiny’s Child (Kelly Rowland, Michelle Williams, LaTavia Roberson e LeToya Luckett), il gruppo con cui nel 1997 la cantante debuttò nella musica e che dopo anni era tornato assieme per applaudirla lo scorso settembre a Houston. Con loro, il Gotha dell’entertainment afro-americano: Janelle Monáe, Issa Rae, Lizzo, Halle e Chloe Bailey, Lupita Nyong’o, Tyler Perry, Ava DuVernay, Lena Waithe, Jeremy Pope, Laverne Cox e Coco Jones, a cui, dopo i selfie di rito accanto al cavallo ingioiellato della copertina dell’album, sono stati sequestrati i cellulari per tutte le due ore e 48 minuti dello show. (ANSA).