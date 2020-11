Manca un mese a Natale e in questa settimana di Black Friday vi segnaliamo un vestito da mettere nel carrello in vista delle feste.

Quest’anno non ci saranno party né raduni familiari numerosi, ma questo non esclude che possiamo indossare anche solo per noi stesse un capo che trasmette allegria in un momento così difficile per tutti.

L’abito che vi segnaliamo è un modello corto firmato Pimkie con maniche a sbuffo a tre quarti. E’ disponile in nero e in corallo, il colore ideale per le serate natalizie.

Il prezzo varia in base al colore scelto: 22,09 euro per il nero, 18,19 per quello colorato. Taglie dalla Xs alla XL.

Potete indossare il vestito con delle calze colorate o ricamate. Quanto alle scarpe, l’ideale sarebbe una calzatura con tacco, ma se volete rimanere comode via libera a delle stringate o delle Dr. Martens.

Perfetto anche un cappello il stile parigino, come quello indossato da Lily Collins nella serie “Emily in Paris“.

Altri modelli da mettere nel carrello per l’autunno inverno.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un pullover H&M in misto lana e cashmere morbido, versatile, adatto per i pomeriggi a casa e per le passeggiate al parco.

Il pullover è disponibile in due colori: greige (un misto di beige e grigio) e nero. Adatto quindi a tutti gli umori e le palette di carnagione.

Abbiamo individuato poi un pudding leopardato firmato Stradivarius che siamo pronte a mettere nel carrello per questa e la prossima stagione.

Se siete disposte a spendere un bel po’ per un abito firmato Ralph Lauren, ve ne consigliamo uno che è la quintessenza dell’eleganza. Anche in questo caso perfetto per le feste.