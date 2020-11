Un pullover H&M in misto lana e cashmere morbido, versatile, adatto per i pomeriggi a casa e per le passeggiate al parco. Mai come questo inverno, la mossa furba è puntare su capi versatili, comodi e adatti anche a stare in casa.

Una delle regole più importanti dello smartworking e del distanziamento sociale è quella di non buttarsi giù. Questo vuol dire lavarsi tutti i giorni, cambiarsi i vestiti (non rimanere in pigiama!) e puntare su un abbigliamento da casa comodo e trendy.

Navigando su internet alla ricerca delle occasioni migliori, mi sono imbattuta in questo pullover H&M che ha tutte le carte in regola per essere uno dei capi must have dell’inverno 2021.

Si tratta di un pullover in maglia a coste con il collo alto, spalle basse e maniche lunghe leggermente a sbuffo. Bordi a costine a fondo manica e in basso.

La vera chicca, è che il materiale di questo pullover H&M è di ottima qualità. E’ composto infatti dal 90% di lana e il 10% di cashmere riciclato. Il cashmere riciclato utilizzato da H&M proviene da scarti di produzione e prodotti tessili usati. L’utilizzo di cashmere riciclato consente di risparmiare risorse naturali e riduce i rifiuti destinati alle discariche.

Il tutto, per un prezzo davvero conveniente. Potrai ricevere a casa tua questo maglione a meno di 80 euro. Considerando la fattura e il design di questo pullover H&M, davvero versatile e caldo, il prezzo è un vero affare.

Potrai sfruttare questo capo con infiniti look. Potrai sfoggiarlo con un paio di jeans ma anche a casa con un leggings comodo oppure un paio di panta-palazzo in maglia, come vuole la moda dell’inverno 2021.

Questo pullover H&M è disponibile in due colori: greige (un misto di beige e grigio) e nero. Adatto quindi a tutti gli umori e le palette di carnagione.

CORTESIA H&M