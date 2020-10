Se siete alla ricerca di un basco in lana per l’inverno, ve ne consigliamo uno che è un must have della stagione.

Dopo l’uscita della serie Netflix “Emily in Paris” lo stile parigino è tornato a far battere il cuore a milioni di persone.

In questa fase di lockdown viaggiare in altri Paesi è diventato molto complicato, ma la moda è un’ancora di salvataggio e un modo per sentirci più vicini ai luoghi stranieri che più amiamo.

Se Parigi è la vostra passione, sappiate che il ceppello è alla base di un oufit parisien invernale di successo, come la protagonista della serie dimostra in più occasioni.

Noi abbiamo individuato un basco a 9,99 euro firmato H&M che potrete sfruttare nella stagione fredda.

Potete indossarlo abbinato a un abito nero corto, sotto il quale sfoggiare dei collant ricamati o colorati, non senza delle scarpe con tacco.

Se invece puntate a un look casual, via libera a una gonna a palloncino e a dei mocassini o stivaletti bassi.

Ma anche jeans e maglioni sono in benvenuti se volete creare un oufit french style.

Altri capi per ricreare il look di Emily in Paris.

Se hai amato il blazer a quadri che Lily Collins indossa nella terza puntata della serie tv Netflix, abbiamo buone notizie per te.

Esiste un blazer molto simile, ma ad un prezzo davvero mini, adatto a tutte le tasche.

Nella terza puntata, Emily indossa un blazer a quadri bianco e nero di Veronica Beard.

Questa giacca di SHEIN bianca e nera a quadri è un’ottima sostituta ed è un pezzo versatile da aggiungere a qualsiasi guardaroba.

Oltre ad essere molto simile al blazer di Veronica Beard, puoi abbinarla davvero con tutto.

Mettila con dei jeans, con un vestito o un paio di pantaloni affusolati e catalizzerai l’attenzione ovunque ti trovi.