Abbiamo individuato un abito lungo del brand Pimkie che diventerà il vostro alleato per l’estate 2020.

Si tratta di un modello con spalline sottili e fiocco sottile centrale, che costa solo 35,99 euro.

Parliamo di un capo estremamente versatile che potete abbinare a delle espadrillas alte o basse, così come a un sandalo alto o delle scarpe sportive.

Il colore pesca è impeccabile con l’abbronzatura, ma certamente non stona con una carnagione chiara.

Potete indossarlo in città, così come al mare, ma anche per una gita fuori porta, abbinato a una borsa di paglia e un cappello ampio dello stesso materiale.

Il tessuto non sembra particolarmente elastico dunque se avete un seno abbondante, vi consigliamo di prendere una taglia superiore alla vostra.

L’estate 2020 è quella degli abiti lunghi e larghi all’insegna della comodità prima ancora dello stile.

Altri abiti Pimkie da mettere nel carrello.

C’è un abito perfetto che puoi acquistare per creare un outfit in stile hippie chic.

Si tratta di un vestito lungo firmato Pimkie in cotone, lino e viscosa che costa 35,99 euro.

Potete abbinarlo a dei sandali bassi con lacci, non senza rinunciare a una coroncina di fiori con capelli rigorosamente sciolti.

Must have Yamamay per la stagione estiva.

Il copricostume della linea Resort by Yamamay con maniche lunghe e silhouette morbida lunga a kimono è perfetto per uno stile afro.

Il capo è realizzato in viscosa con una vivace fantasia estiva d’ispirazione etnica e può essere ideale sia per il mare sia per la città.

Il prezzo è decisamente conveniente perché costa 29, 95 euro, una cifra alla portata di tutti.

Altro caftano di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane è il maculato della linea Afripedia sempre formato Yamamay, perfetto come mini abito o copricostume.

Terzo modello Yamamay da mettere nel carrello è la tutina di jeans da 29,95 euro. Al momento è disponibile solo L.