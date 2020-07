Se siete alla ricerca di una tuta estiva vi suggeriamo un modello floreale firmato Mango.

Un modello da 29,99 euro, scontato dai precedenti 69,99 euro, con disegnati dei gigli color violetto.

Potete regolare anche la larghezza considerando che ha una cinta girovita della stessa stoffa del resto dell’abito.

La tuta è ideale per la città così come per una gita fuori porta. Un tocco di Provenza al vostro outfit.

Non dimenticate di completare il look con un cappello modello XXL, più borsa dello stesso tessuto e delle espadrillas con zeppa.

Se però le scarpe altre non fanno al vostro caso, via libera a dei sandali bassi.

Altri modelli da mettere nel carrello per l’estate 2020.

Sempre del brand Mango via abbiamo segnalato un vestito giallo volant.

Il capo costa 22, 99 euro a prezzo scontato perché in origine era venduto a 49,99 euro.

Lo scollo è a V e ha una chiusura stile kimono regolabile. Sono disponibili due varianti, bianco e giallo e taglie dalla XS alla L.

Se siete alla ricerca di un capo più elegante, c’è un tubino Mango che fa al caso vostro.

Un abito avvitato con scolla a V e cintura in vita da 39,99 euro, disponibile in quattro colori diversi (taglie dalla XS alla XL).

C’è poi il mini dress firmato Calzedonia in chochet che è perfetto per dare un tocco anni ’60 al tuo outfit.

Da mettere nel carrello anche una gonna bianca del brand Calzedonia perfetta per l’estate 2020.

Un modello lungo e largo attualmente in saldo a 17,90 euro dagli iniziali 35,90.

La gonna è un’alleata ideale vostra anche per un party in stile hippie sulla spiaggia.

Altri abiti per look estivi di successo.

Se cercate un capo audace c’è un abito della linea Deco Lux by Yamamay, realizzato in tessuto doppiato con una silhouette leggera e morbida.

Il capo disponibile in due colori, nero e panna, ha delle spalline sottili e una scollatura profonda.

Dettaglio che lo rende ideale sopra un bikini perché indossarlo con un reggiseno sarebbe più complicato.