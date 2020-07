Abbiamo scovato una gonna bianca del brand Calzedonia perfetta per l’estate 2020.

Un modello lungo e largo attualmente in saldo a 17,90 euro dagli iniziali 35,90.

Può essere anche indossata come vestito midi, dettaglio non indifferente considerando che ciò la rende un capo molto versatile.

Potete indossare la gonna come copricostume oppure come vero e proprio pezzo del vostro abbigliamento estivo.

Perfetta insieme a delle espadrillas con zeppa come quelle amate dalla regina di Spagna Letizia Ortiz, ma anche con i modelli bassi.

Un crop top è la scelta più abbinata in questo caso, ma poiché non tutte amano indossarli, via libera a una qualunque maglia, così come a un costume intero.

Per una gita fuori porta o in città si può indossare intimo color carne così da non avere problemi di trasparenze.

Anche un cappello di paglia potrebbe rendere l’outfit impeccabile e a prova di sole.

La gonna è un’alleata ideale vostra anche per un party in stile hippie sulla spiaggia.

E’ taglia unica perché abbastanza elastica in vita e nella parte posteriore a un fiocco che potete annodare come volete.

Altri modelli Calzedonia da mettere nel carrello.

Nei giorni scorsi via abbiamo parlato di un altro vestito del brand italiano che potrebbe essere alleato nella stagione estiva.

Si tratta di un modello che costa 49,90 euro, una cifra non propriamente low cost ma in cui vale la pena investire.

L’abito sembra molto confortevole, largo ma comunque avvitato quanto basta per delineare la silhouette.

Attenzione anche al pareo nero Calzedonia, che consideriamo un altro must have della stagione estiva.

Il capo costa solo 19,90 euro nella versione nera e 13,90 euro nella versione etnica. Se volete metterlo su tutto, quello scuro è la scelta più adatta.

Il pareo è morbido e confortevole, lascia intravedere le gambe, ma allo stesso tempo è molto coprente, al punto che potrebbe essere usato come gonna.