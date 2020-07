Se state cercando un vestito adatto a una gita fuori porta abbiamo qualche suggerimento per voi.

Sul sito del brand spagnolo Mango c’è un abito giallo volant che è l’alleato ideale per non rinunciare allo stile anche in vacanza.

Il capo costa 22, 99 euro a prezzo scontato perché in origine era venduto a 49,99 euro.

Lo scollo è a V e ha una chiusura stile kimono regolabile. Sono disponibili due varianti, bianco e giallo e taglie dalla XS alla L.

Potete abbinare l’abito a delle scarpe espadrillas con zeppa, ma se le scarpe alte non sono la vostra passione via libera ai sandali bassi.

Il giallo è il colore estivo per eccellenza e non avete neanche bisogno di abbronzarvi per sfoggiarlo.

Se però non amate le tinte accese, via libera al bianco, anche se dovete mettervi in fila nella waitlist perché al momento questa variante è andata sold out.

Non dimenticate un bel cappello di paglia ampio, così come una borsa dello stesso tessuto.

Il vostro look per una gita in un borgo è completo e l’outfit sarà anche a prova di social.

Altri vestiti per l’estate 2020.

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di un abito bianco a fiori del brand Intimissimi, per dare un tocco french style al vostro outfit.

Un modello ideale per una gita fuori porta in un borgo, una delle mete-tipo rivelazione dell’estate 2020.

Perfetto anche l’abito firmato Calzedonia lungo e dai toni azzurri, in questo caso ideale tanto per il mare quanto per fare una passeggiata fuori porta.

Se cercate invece un capo più elegante, c’è un tubino Mango che fa al caso vostro.

Un abito avvitato con scolla a V e cintura in vita da 39,99 euro, disponibile in quattro colori diversi (taglie dalla XS alla XL).

Date un’occhiata anche al vestito a trapezio senza maniche in misto lino firmato Uniqlo, prezzo 29,90 euro dagli iniziali 39,90 euro.