ROMA – Se fossimo in un film di Ritorno al futuro, il protagonista Marty McFly ci penserebbe due volte a passare dal 2020. E, a proposito di anni ’90, se hai amato questo decennio sappi che abbiamo selezionato 9 t-shirt che siamo certe ti tireranno su il morale con un vero e proprio effetto nostalgia.

Chi non ricorda con piacere il periodo degli anni ’90? I cartoni, i film, i fumetti, ognuno di noi conserva nel cassetto dei ricordi almeno uno stralcio di quel periodo così rassicurante e nostalgico. Se lo stress da reclusione si sta facendo sentire, rifugiarsi nei ricordi del passato almeno per un po’ non è reato, anzi! Per questo motivo abbiamo raggruppato alcune delle t-shirt più divertenti e nostalgiche del momento.

Inutile negarlo, è un momento complicato. Dopo più di un mese di quarantena forzata, l’umore comincia a vacillare. Per questo motivo è importante ricercare un po’ di leggerezza e divertimento. E quale miglior modo per infonderci buonumore se non del sano shopping online? Nonostante i negozi fisici siano chiusi, infatti, molti marchi continuano ad effettuare spedizioni ed è possibile acquistare prodotti online.

Abbiamo selezionato per voi 9 t-shirt, low budget e super funny, che vi faranno fare un vero e proprio tuffo nel passato e vi faranno dimenticare per un attimo questa primavera 2020, così tremendamente diversa da tutte le altre.

E non si tratta certo di t-shirt qualunque ma di quelle che hanno segnato la nostra infanzia, che regaleranno subito una sferzata di energia e positività.

Chi se non Sailor Moon può aiutarci a superare questo momento? Se anche tu sei una fan della super eroina mascherata non vorrai farti sfuggire la t-shirt targata Bershka!

Maglietta Sailor Moon, Bershka, 10,79 €

Animo ’90 super romantico? Non potrai resistere alla maglietta di Dirty Dancing. Dopotutto, nessuno può mettere Baby in un angolo.

T-shirt con motivo Dirty Dancing, HM, € 9,99

Se hai sempre amato la saga di Star Wars, la maglietta con Baby Yoda rivisitata in chiave 90teen fa proprio al caso tuo.

Maglietta in felpa Star Wars Baby Yoda, Bershka, 17,99 €

Mare, primi anni ’90. Se anche tu fai parte della schiera di bimbi che, prima di poter giocare con i castelli di sabbia doveva passare sotto lo strato inesorabile di 1 centimetro di crema solare, quella sarà stato di certo Coppertone. Uniqlo omaggia quel periodo felice con una t-shirt super nostalgica.

T.shirt a stampa Coppertone, Uniqlo 9,90 €

A proposito di Ritorno al futuro, non sei una vera 90teen se non hai la maglietta a tema, no?

Maglietta ufficiale Ritorno al futuro, Amazon 22,99 €

Prima regola: mai esporlo alla luce forte, che lo irrita, e soprattutto quella del sole, che lo ucciderebbe. Seconda regola: mai bagnarlo né dargli acqua da bere. Terza regola: mai nutrirlo dopo la mezzanotte. La maglietta dei Gremlins l’ha pensata Bershka.

Maglietta Gremlins, Bershka, 12,99 €

Amanti dei Peanuts? Non vi vorrete mica far sfuggire la t-shirt a tema, vero?

T.shirt a stampa Peanuts, Uniqlo 9,90 €

Per gli animi più vintage, la t-shirt di topolino sarà irrinunciabile.

T-shirt a stampa Mickey Mouse Manga Art, Uniqlo 14,90 €

La maglietta che ci offre HM è di minnie e unisce il vintage al moderno. Da acquistare subito.