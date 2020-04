C’è una maglia che non può mancare nel tuo guardaroba da quarantena. Si tratta della t-shirt di Sailor Moon, in vendita sul sito di Pimkie a 15, 99 euro. Un capo che riporta la mente direttamente agli anni Novanta, quando le avventure della famosa eroina giapponese riempivano la vita di milioni di bambini. Trovare maglie che raffigurano Sailor Moon non è facilissimo, per questo vale la pena farla entrare nel proprio armadio il prima possibile. Potete abbinarla a un semplice leggings, per completare l’outfit casalingo.

In queste settimane di lockdown vi abbiamo parlato di diverse alternative di look da casa. Per esempio la tuta firmata dal brand giapponese Uniqlo. Prezzo: 29.90 euro. E’ disponibile in diversi colori e varie taglie. Noi consigliamo quello bianco e quello giallo.

Il brand svedese H&M offre un’intera sezione del suo sito dedicata agli abiti per lavorare da casa. Abbiamo selezionato alcuni pezzi che non possono mancare nel tuo guardaroba. Partiamo dall’interno: quando sei a casa, il reggiseno seamless è di grande aiuto. Comodo, morbido, è un’alternativa da casa ottima per evitare il reggiseno. Disponibili in diversi colori, prezzo: 14,99 euro.

Altro pezzo utile sono i pantaloni joggers in misto cotone, anche questi disponibili in diversi colori. Prezzo: 9.99 euro. Se volete fare sport a casa, vi avevamo anche parlato dei leggings a vita incrociata. Passando alla parte superiore, potete optare per una t-shirt girocollo bianca, sempre a 9,99 euro, oppure una canotta. Sopra, ci sono due alternative: o una semplice felpa con cappuccio basic a 19,99 euro, o un cardigan lungo (€19,99).

Per volare con la mente all’estero ci sono poi i pantaloni mappamondo rosa a 19.90 euro, disponibili in diverse taglie, dalla XS alla XL. Hanno vita regolabile tramite elastico nella parte posteriore. E’ possibile abbinare ai pantaloni anche la camicia della stessa fantasia, prezzo: 29.90 euro.