Mai come quest’anno, probabilmente, abbiamo timore di metterci in costume da bagno. Per questo abbiamo cercato e trovato un costume a vita alta che, secondo chi lo ha acquistato, esalta tutte le curve e ti fa sentire sicuro anche in spiaggia.

Dopo più di un anno di pandemia passato praticamente chiusi in casa, tirare fuori i bikini e metterli senza remore non è semplice. Ecco perché molti acquirenti di Amazon stanno acquistando questo costume a vita alta “super adorabile e perfetto per ogni fisico”.

Questo costume è dotato di slip a vita alta e top con incroci che formano un nodo davanti e si legano dietro. Entrambi i pezzi sono completamente foderati e realizzati con una mix di poliestere e spandex, quindi sono anche molto confortevoli. Il costume a vita alta è disponibile nelle taglie dalla S alla XL, e puoi scegliere tra ben 12 colori.

La cosa più incredibile di questo costume è lo slip, che avendo delle rouches lo rendono perfetto per nascondere la pancia e ti farà apparire più snella e slanciata.

Basta guardare le recensioni si Amazon per rendersi conto che questo costume non solo è molto economico ma ti farà sentire sicura in spiaggia. Molti acquirenti si ritengono entusiasti dell’acquisto. Un recensore scrive: “Questo è il primo costume da bagno in cui mi sento veramente a mio agio e non devo preoccuparmi che sia troppo grande o troppo piccolo. Ho ricevuto molti complimenti indossandolo a una festa di addio al nubilato”.

Considerando che arriva a casa tua con meno di 30 euro, vale sicuramente una prova.

