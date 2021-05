Se siete alla ricerca di un oggetto cool per l’estate, abbiamo individuato una borsa che fa al caso vostro.

Si tratta della sacca porta fiori firmata Zara, disponibile in diversi colori al prezzo di 17,95 euro. Ha un manico a tracolla e l’interno foderato.

Il lockdown da Covid-19 ci ha costretti a trascorrere molto tempo tra le mura domestiche.

Questo ha comportato un’attenzione maggiore alla cura della casa, piante e fiori inclusi. Un modo per dare un tocco di colore alle nostre abitazioni.

Se anche voi siete diventate delle flower addicted, questa borsa è ciò di cui avete bisogno per fare i vostri acquisti dal fioraio.

L’oggetto non passerà inosservato e almeno per il momento, in Italia è ancora poco diffuso. Eppure, super pratico.

Quindi cosa aspettate a essere voi le iniziatrici di questa moda? Se avete anche una sensibilità ecologista, potete fare a meno di sprecare carta per portare il vostro mazzo a casa.

Altri acquisti per la primavera estate 2021.

Se volete un abito per celebrare le vostre prime uscite primaverili in “zona gialla”, abbiamo un suggerimento per voi.

C’è un vestito del brand spagnolo Mango che merita di finire dritto nel vostro guadaroba.

Si tratta di un maxi abito fluido volant da 49,99 euro color “grezzo, disponibile anche nella variante “rosso mattone”.

Girando per il web abbiamo scovato anche un abito in misto lino di H&M che soddisfa tutte le tue richieste.

Un vestito corto fino al ginocchio, con collo alla coreana e apertura a V più bottoni sul davanti.

Date un’occhiata anche a questa tuta a costine easy e di tendenza che non vorrai farti sfuggire.

Si tratta di una tuta a costine, in jersey e smanicata. Presenta una apertura sulla schiena con bottone sulla nuca. Cucitura in vita, gamba lunghissima e ampia con pinces.