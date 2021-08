Top luccicanti, cappellini e loungewear californiano… I look di Paris Hilton, Britney Spears, Lindsay Lohan e altre celebrity immortalate dai paparazzi per la moda anni 2000 non sono mai stati così attuali. Spinti da una nuova generazione di star come Dua Lipa, Gigi Hadid e Miley Cyrus, che hanno dato nuova vita a questo trend, si cercano sempre più pezzi vintage della moda anni 2000 autentici, sul mercato del second-hand.

Sulla app Vestiaire Collective di moda pre-loved (un bel termine per indicare usato) è spettacolare l’impennata delle ricerche di articoli di Ed Hardy tra gennaio e giugno di quest’anno (+245%). Con aumenti significativi anche per Von Dutch (+56%) e Juicy Couture (+58%). Un’esplosione di ricerche anche per gli anelli acrilici chunky di La Manso (+595%), ispirati agli accessori anni ’90 e spesso avvistati nei selfie delle celebrity.

Moda anni 2000, il grande ritorno

Anche i pezzi Dior vintage dell’era di John Galliano stanno tornando in voga, con un forte aumento delle ricerche dei top “J’Adior” (+159%). Tornano alla ribalta anche alcuni capi, come i tank top (+155%) e le canotte satinate (+80%).

Le “decade challenge” su TikTok e i video di danza di personaggi come Charli D’Amelio hanno fatto crescere le ricerche di sneakers Vans (+37%), bucket hat (+47%) e mini bag (+25%).

La piattaforma è particolare grazie ad una community di Fashion Activist che rientrano nel movimento della moda circolare come alternativa alla sovrapproduzione, al sovraconsumo e agli sprechi generati dall’industria della moda. Qui vendono e comprano pezzi unici pre-loved, articoli rari.

Unica generazione a non credere ancora al ritorno alla moda anni 2000 è quella dei millenials, che questo trend lo hanno vissuto dal vivo. Davvero dobbiamo tornare a vestire con jeans a vita bassa? Le 30enni disapprovano a gran voce.

