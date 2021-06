L’infradito più iconico dei primi anni 2000 sta tornando. Chiunque come me sia nato tra il 1985 e il 1995 (me compresa) è pressoché stordito dalla velocità con cui le tendenze più improbabili della nostra giovinezza stiano tornando di moda. Jeans a vita bassa, canotte a costine, cappelli da camionista. E ora, un altro caposaldo di quegli anni sta tornando in voga: l’infradito Miller di Tory Burch.

Questo sandalo infradito è a dir poco iconico. Era un appuntamento fisso su piedi famosi nei primi anni. Ha completato i look di una generazione di ereditiere, di socialite e vip. Chiunque fosse qualcuno, sicuramente camminava sul lungomare con un paio di infradito con lo stemma di Tory Burch.

E ora, questa scarpa iconica sta tornando di moda. Basta dare un’occhiata sul sito americano di Nordstrom, dove l’infradito ha quasi 10mila valutazioni con una media superiore a 4,5 stelle. Con questi numeri, il sandalo Miller di Tory Burch è anni luce più popolare sul sito di e-commerce rispetto ad altre scarpe famose. Per fare un confronto, la famosa Arizona di Birkenstock ha circa 1.100 valutazioni. L’iconca Chuck Taylor di Converse ne ha circa 2.300. La Fluff Yeah di UGG arriva “solo” fino a 7.100. o colpisce all’interno della gamma di cinque cifre del sandalo Miller.

Infradito Miller di Tory Burch

“Sono un fan di questi sandali da anni e continuo ad acquistarli in nero come sandalo da indossare tutti i giorni”, scrive un recensore che ha assegnato cinque stelle. Li trovo comodi e di classe. Posso indossarli in giro tutto il giorno o per una bella cena fuori. Adoro, adoro, adoro questi sandali classici!”

“Li desideravo da così tanto tempo e li ADORO”, scrive un altro acquirente abituale. “Questo è letteralmente il mio quinto paio di Tory e continuerò ad acquistarlo!”.

A parte l’ovvio valore storico delle infradito (un’opportunità per possedere una fetta degli anni 2000!) E la loro versatilità di base elevata, chi li usa è entusiasta di quanto siano comodi e versatili. Si adattano molto bene al piede.

Ora poi c’è un motivo in più per assicurarsi almeno un paio di queste infradito iconiche: puoi trovare alcuni modelli in sconto sul sito di Tory Burch. Per esempio, I Miller burgundy puoi acquistarli a 165 euro invece che 275 euro, così come quelli in pelle stampata verde acqua. Oppure, la versione molto anni ’70 a soli 132 euro invece che 200. Insomma, una scusa in più per farti arrivare uno dei sandali iconici direttamente a casa.