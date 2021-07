Se ogni volta che vai al mare sei in crisi rispetto all’abito da indossare, abbiamo una buona notizia per te. C’è un mini dress Intimissimi che fa proprio al caso tuo.

Noi lo abbiamo provato e possiamo dirti che una volta sfoggiato la prima volta, è entrato dritto nella nostra classifica dei capi must have della stagione.

Il vestito è presentato come una sottoveste sul sito del brand, ma riservarlo solo all’home wearing sarebbe riduttivo. Si tratta di un abito che puoi utilizzare non solo a casa, bensì anche in città e, per l’appunto, in spiaggia.

Avete presente i momenti in cui dovete alzarvi dal lettino e andare al bar, oppure incamminarvi per una passeggiata sul bagnasciuga? Ecco, non tutte amano spostarsi in bikini, perché preferiscono mettere un pareo o cose simili.

Questo mini dress è esattamente ciò che vi serve in quei momenti. Lo potete indossare da casa con sotto il vostro costume e ritirarlo fuori dalla borsa ogni qual volta ne avete bisogno.

E’ disponibile in due colori, nero e beige medio. Prezzo: 15,90 euro. Le taglie vanno dalla S alla L, ma considerando che è elasticizzato, può andare bene anche fino alla XL.

Il capo può essere abbinato a un semplice infradito se lo scegliete per la città, oppure a una scarpa sportiva se siete in città e il sandalo aperto non è adatto. In ogni caso il risultato è ottimo.

Altri acquisti Intimissimi per l’estate.

Nelle scorse settimane vi abbiamo segnalato un capo in cotone supima ultrafresh, in vendita al prezzo di 25,90 euro e disponibile in cinque colori.

Ulteriore uso anche in questo caso è quello come copricostume perché essendo un vestito largo, che si toglie facilmente, può andare bene per spogliarsi e rivestirsi rapidamente.

C’è poi un top nero in seta che sarà perfetto come sottogiacca, ma anche per essere indossato sotto cardigan etno-chic per un effetto bohemian glam.