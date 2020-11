Se sei tra quelle persone che in inverno, e soprattutto sotto Natale, non riescono a rinunciare a un tipico maglione con le renne, dovresti dare un’occhiata a quello proposto da H&M.

Ormai da qualche anno, i maglioni con le renne sono decisamente tornati di moda. Divertenti e colorati, mai come quest’anno ne sentiamo il bisogno, per sdrammatizzare e per cercare di tirarci un po’ su di morale. Dopo essere stati sulla cresta dell’onda negli anni ’80/’90 hanno visto un ripido (e perché no, ingiusto) tracollo. Ora che il vintage degli anni ’90 è tornato di moda, sono tornati anche i divertentissimi maglioni con le renne.

E quale se non questo inverno 2020 può essere una buona occasione per acquistarne uno? Dopotutto, la pandemia ci costringerà a stare tanto, tantissimo dentro casa. Per questo motivo, è meglio puntare su look comodi e pratici oltre che trendy. Ecco allora che il maglione con le renne ci viene incontro.

Oltre ad essere comodo e caldo, infatti, ci permetterà di sdrammatizzare e di apparire super glamour. Perfetto per i pomeriggi a casa sul divano ma anche per le videochiamate con le amiche, per rendere un po’ meno noioso questo lungo inverno 2020.

Nello specifico, ne abbiamo scovato uno sul sito di H&M che non dovresti farti sfuggire. Si tratta pullover in morbida maglia jacquard con lana. Maniche lunghe. Bordi in maglia a coste sullo scollo, a fondo manica e in basso. Il divertente motivo con le renne è reso elegante dal colore neutro.

Ma se vuoi osare di più, sappi che H&M propone questo maglione natalizio in diversi colori e versioni, tutti ispirati al periodo di Natale. Per esempio, potrai scegliere tra quello sui toni del rosso e bianco, oppure quello nero e blu. In ogni caso, renne, fiocchi di neve e palline natalizie saranno al centro dei tuoi look.

Se ancora non sei convinta dell’acquisto, sappi che questo maglione costa meno di 30 euro e potrai fartelo spedire direttamente a casa. Cosa aspetti, allora?