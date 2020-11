Un maglione girocollo a basso costo che diventerà uno dei tuoi capi preferiti di questo inverno 2020. Ogni volta che arrivano i mesi della stagione fredda, ci mettiamo a cercare il maglione perfetto. Un girocollo in maglia versatile e comodo si abbina con tutto, dai leggings e pantofole a casa fino ai jeans con stivali per uscire.

Ma riuscire a trovare un maglione girocollo che non solo sia comodo ma anche dalla linea originale e dal materiale morbido, è davvero il top. Ebbene: abbiamo trovato quello che stai cercando.

Il maglione del marchio Amazon Lark & Ro, con eleganti maniche a palloncino, è il capo di cui hai bisogno questo inverno. Disponibile in due colori (nero o grigio), questo maglione è realizzato in un mix di acrilico e nylon, ma chi lo ha già comprato dice che è talmente morbido che “sembra di indossare il cashmere”. Con il vantaggio che, non essendo cashmere, puoi tranquillamente gettarlo in lavatrice senza preoccuparti che il tessuto possa risentirne.

Inoltre, è realizzato con un filato di peso medio, quindi può facilmente passare da una stagione all’altra.

“Un maglione stupendo, morbido, confortevole, caldo, dalle linee sofisticate, di vestibilità comoda. È molto più bello di quanto non sembri in foto” ha scritto un recensore.

“È un capo fondamentale da avere nel guardaroba dell’autunno / inverno. Non credo di aver mai indossato un maglione più morbido di questo” ha scritto un altro acquirente.

Anche se molti di noi non stanno andando a lavoro in questo momento, questo maglione è un ottimo investimento anche per il futuro. Potremo indossarlo con un paio di pantaloni su misura o una gonna a vita alta, ed apparire immediatamente chic e glamour. E, per il momento, potremo sfoggiarlo con un paio di leggings per le videochiamate di lavoro.

CORTESIA AMAZON