Con le palestre chiuse, molti di noi si stanno organizzando per praticare sport all’aperto. Ebbene, sappiate che il marchio di abbigliamento sportivo amato dalle celebrity realizza dei morbidi leggings termici che ti faranno stare al caldo anche durante le tue sessioni fitness all’aperto. Jennifer Lopez, Reese Witherspoon e Gigi Hadid approvano.

Il clima invernale è ufficialmente dietro l’angolo. Se ti stai attrezzando per praticare fitness all’aperto in attesa che riaprano le palestre, questi leggings potrebbero fare al caso tuo.

Infatti, anche se il primo pensiero potrebbe essere quello di indossare maglioni pesanti o sciarpe, in realtà è altrettanto importante tenere al caldo anche le gambe. Senza una protezione sufficiente, le tue gambe saranno probabilmente il primo posto in cui sentirai freddo. Ecco perché, questo inverno, investire in un paio di leggings termici potrebbe essere il tuo acquisto di abbigliamento più furbo.

Personalmente, adoro questi leggings in micro-waffle del marchio Alo Yoga, tra i più amati dalle celebrity.

Star come Jennifer Lopez , Reese Witherspoon e Gigi Hadid sono state avvistate più volte con look di Alo Yoga. Se queste celebrità riescono a rendere glamour i leggings anche mentre fanno la spesa o portano a spasso i cani, allora non possiamo che provarli anche noi.

Disponibili sia in nero che in color castagna, sono realizzati in materiale termico micro-waffle super morbido. Sono a vita alta, lunghi fino alla caviglia e sono disponibili nelle taglie dalla XXS alla L. Puoi indossare questi leggings per una rapida sessione di yoga a casa, ma anche per una lezione di fitness al parco.

“Adoro questi leggings”, ha scritto un acquirente. “Sono super morbidi ed elastici allo stesso tempo! Molto comodi in vita, non troppo stretti, non troppo ampi. Semplicemente perfetti!”

Oltre ai leggings, il brand ha ideato anche una maglietta a maniche corte abbinata e un pullover oversize nello stesso tessuto termico. Entrambi i top hanno gli stessi colori dei leggings e sono progettati per tenerti al caldo mentre fai fitness oppure mentre fai le tue commissioni. E non c’è niente che amiamo di più di un set coordinato che ci fa sentire caldi e alla moda.

Meriti di concederti un comodo abbigliamento da casa quest’inverno, quindi perché non investire in un paio di leggings termici che manterranno le tue gambe calde e trendy?