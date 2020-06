Anche Meghan Markle ha i suoi prodotti commerciali di riferimento.

La moglie del principe Harry alterna look sportivi a quelli più formali in occasione delle uscite in pubblico al fianco del marito.

Abbiamo individuato un paio di leggings sportivi amati dalla duchessa che costano 69 euro.

Parliamo di Align HR Pant 28″ di Lululemon, che Meghan ha indossato mentre era incinta di Archie durante il suo viaggio a New York.

In quell’occasione li aveva abbinati a un top nero, un cappotto di cammello e un berretto per tentare di passare inosservata agli occhi dei paparazzi.

I leggings sono ideali per lo yoga così come per una passeggiata in città, un capo decisamente versatile.

Il discorso di Meghan Markle sul razzismo.

Meghan Markle ha fatto un discorso molto toccante in occasione della morte di George Floyd.

“So che sai che le vite nere contano”, ha detto in un video che ha registrato per le studentesse che si devono diplomare nella sua vecchia scuola superiore di Los Angeles.

“In queste ultime due settimane stavo pianificando di dire qualche parola per il vostro diploma”, ha premesso, poi ancora:

“Come abbiamo visto durante l’ultima settimana quanto sta succedendo nel nostro paese, nel nostro stato e nella nostra città natale di LA è assolutamente devastante”, ha sottolineato Meghan, lei stessa figlia di una donna afroamericana.

“La prima cosa che voglio dirvi è che mi dispiace, mi dispiace così tanto che dovete crescere in un mondo in cui ciò è ancora presente”, ha detto nel suo messaggio alle ragazze dell’Immacolata Heart High Scuola.

“L’unica cosa sbagliata da dire è non dire nulla. Perché la vita di George Floyd contava e la vita di Breonna Taylor contava”.

“E la vita di Philando Castile contava e la vita di Tamir Rice contava, così come tante altre persone di cui conosciamo i nomi e di cui non conosciamo i nomi”, ha detto.