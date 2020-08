L’estate è ormai quasi finita e se sei alla ricerca di un abito da poter sfruttare ora ma anche per tutto l’autunno, HM ha quello che fa per te.

Il sito della catena low cost, infatti, propone un vestito perfetto da poter indossare ora per gli aperitivi serali ma che potrai sfruttare anche tutto l’autunno. Non a caso, è un vestito della nuova collezione di HM autunno 2020.

L’abito di HM della nuova collezione perfetto da sfruttare ora e tutto l’autunno

Perché non dovresti lasciarti sfuggire questo vestito di HM? Ma è presto detto, perché ha tutti i requisiti per poter essere il tuo passepartout ora ma anche tutto il prossimo autunno.

L’abito in questione è corto, svasato e in leggero tessuto di cotone.

Ha un colletto ampio, in perfetto stile anni ’90 come la moda del momento vuole. Inoltre, ha maniche a sbuffo (altra tendenza attuale) con polsino basso e bottone.

Non solo: è in stampa animalier, altra grande tendenza della prossima stagione.

Insomma, non ci sono motivi per cui non dovresti acquistare questo vestito di HM, considerando anche il prezzo mini: solo 29,90. Considerando il fatto che si tratta di un vestito super versatile, si tratta di un costo davvero irrisorio.

Questo vestito, infatti, potrai indossarlo adesso con delle flat gioiello oppure le Dr. Martens. Ma in autunno sarà il tuo migliore amico, semplicemente aggiungendo un paio di calze nere semi coprenti e una giacca in jeans.