Mancano una decina di giorni alla fine di agosto ma siete perfettamente in tempo per acquistare un abito alleato per l’estate.

Noi ne abbiamo individuato uno bianco in stile ibizenco che vi farà venire voglia di chiudere gli occhi e pensare a La Isla Bonita.

Parliamo di un vestito lungo firmato 4Giveness, che costa 87,50 euro dagli iniziali 125 euro.

Il capo è largo e confortevole, con una profonda scollatura sulla schiena e una striscia ricamata nella parte della gonna, che lascia intravedere le gambe.

L’ideale è indossare l’abito senza reggiseno, ma se ciò non vi fosse possibile potete optare per un top bianco o color carne.

L’abito può essere indossato per una serata in spiaggia, così come copricostume.

Si abbina perfettamente a delle scarpe espadrillas con zeppa, oppure dei sandali infradito dai toni nude.

Se siete in una località non particolarmente calda potete anche azzardare dei camperos colorati in perfetto stile Coachella.

Vi consigliamo di abbinare al capo un bel cappello largo in paglia e magari una borsa dello stesso tessuto.

A questo punto il vostro look ispirato a Ibiza è pronto per essere ammirato da tutti.

Altri abiti per l’estate 2020.

Ieri vi abbiamo parlato di un modello firmato Mango a 19,99 euro, scontato dagli iniziali 29,99 euro.

Un abito corto per chi ha voglia di osare con il rosso, colore estivo per eccellenza.

Chi ama il colore lilla può puntare su un vestito firmato H&M in cotone goffrato e strutturato, arriva alla lunghezza del polpaccio.

Sempre rimanendo in ambito H&M, date un’occhiata a questo mini dress firmato H&M da 14,99 euro, disponibile in due colori: nero e con stampa floreale blu.

Se volete invece un capo più elegante, c’è un tubino Mango che fa al caso vostro.

Un abito avvitato con scolla a V e cintura in vita da 39,99 euro, disponibile in quattro colori diversi (taglie dalla XS alla XL).