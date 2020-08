Siamo in pieno agosto con le temperature calde che non danno tregua e trovare l’abito giusto che sia insieme elegante e confortevole è fondamentale.

Noi ne abbiamo individuato uno che non può mancare nel vostro guardaroba estivo e vi assicuriamo che appena lo vedrete vorrete metterlo nel carrello.

Si tratta di un modello firmato Weili Zheng, in vendita sul sito Yoox a 82 euro dagli iniziali 139.

Sono disponibili le taglie XS, S e M, ma considerando il tipo di modello largo per una L potrebbe comunque andare bene una taglia inferiore.

Il vestito ha una scollatura profonda, è senza maniche, senza tasche, interno sfoderato e con vestibilità ampia.

L’abito azzurro perlato alleato dell’abbronzatura.

Considerando il colore azzurro, potete considerarlo il vostro alleato estivo se l’obiettivo è quello di esaltare l’abbronzatura.

Il vestito è ideale per una serata in spiaggia, così come per una cena con le amiche.

Se invece lo indossate per un primo appuntamento, sappiate che il vostro lui o la vostra lei difficilmente vi toglieranno gli occhi di dosso.

Quanto al resto dell’outfit, la scelta più giusta è abbinare l’abito a dei sandali eleganti con tacco, argento o color carne, se non volete avere troppo un effetto da invitata a un matrimonio.

Se le scarpe alte non sono la vostra passione, potete anche optare per delle infradito con cinturino alla caviglia, ma anche in questo caso evitare tinte troppo appariscenti.

L’ideale sarebbe indossare il capo senza reggiseno e se questo non vi è possibile forse il modello non è quello più giusto per esaltare la vostra bellezza.

Se invece volete dare un tocco sportivo al look, niente vieta di indossare sotto una t-shirt bianca di cotone.

In questo caso l’oufit prende un’altra direzione ed è lecito accostarlo anche a delle scarpe da ginnastica.

Altri abiti da acquistare su Yoox.

Nelle scorse settimane vi abbiamo segnalato un abito a fiori che ricorda gli iconici modelli di Dolce e Gabbana.

E’ possibile acquistare il modello sul sito Yoox, al prezzo scontato di 35 euro dagli iniziali 52.