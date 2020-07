Con questi vestiti di HM sarai stilosa anche sulla spiaggia. Se con lo shopping dei costumi sei a posto, non scordarti anche qualcosa da mettere sopra per un perfetto look da spiaggia.

HM propone alcuni vestiti prendisole perfetti da abbinare al tuo bikini o costume intero, per essere chic e glamour anche sulla spiaggia.

Perché dovresti puntare su un vestito prendisole? Chiaro, perché ormai le giornate al mare non si limitano solo a prendere il sole e a fare il bagno. Se dopo una giornata sulla spiaggia hai voglia di un aperitivo con le amiche, cosa c’è di meglio che un bel vestito trendy e comodo, da mettere direttamente sopra il costume? L’effetto casual chic è assicurato.

L’importante, però, è scegliere il vestito adatto.

Per un perfetto look da spiaggia infatti devi puntare sulla mise giusta. Bando a tutto ciò che è elaborato, al mare si punta alla praticità. Per questo motivo, meglio puntare su vestitini leggeri, morbidi, svolazzanti e freschi.

HM propone dei vestiti davvero interessanti, che ti permetteranno di essere perfetta sulla spiaggia senza dover prosciugare i tuoi risparmi.

Per renderti la vita ancora più facile, abbiamo selezionato 5 vestiti prendisole di HM che non dovresti proprio farti sfuggire.

Per le più pratiche

Abito a T-shirt corto in tessuto di viscosa. Scollo arrotondato, maniche corte con risvolto. Linea arrotondata in basso e leggermente più lunga dietro. Questo prendisole è perfetto per le più pratiche.

Abito HM per le più classiche

Maxiabito in morbido jersey di viscosa. Spalline sottili da annodare in alto. Un passepartout adatto sulla spiaggia, ma anche in città.

Per le più smart

Vestito di HM al ginocchio viscosa leggera. Scollo con arricciature decorative davanti. Spalline sottili e regolabili. Gonna a balze per dare volume. Questo prendisole divertente e chic è per tutte le ragazze che non si vogliono prendere troppo sul serio.

Vestito HM per le più chic

Se anche sulla spiaggia non vuoi rinunciare ad essere chic, questo vestito in misto lino è perfetto per te. Linea aderente in alto con smock sulla schiena e cerniera nascosta su un fianco. Spalline sottili e regolabili. Cucitura in vita con gonna svasata.

Se ami il fresco

Se per te al mare la parola d’ordine è comodità, questo vestito in morvido jersey è perfetto. Scollo arrotondato e leggermente ampio con spalline larghe. Linea morbida con balze arricciate per dare volume e un leggero effetto drappeggiato.