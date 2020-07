C’è un costume intero Calzedonia che vale la pena di mettere nel carrello delle vostre spese estive.

Si tratta del modello Federica, disponibile in tre diversi colori (fucsia, giallo e arancio), al prezzo di 49 euro.

La forma è a body, molto semplice, così come il tessuto, che ha però la caratteristica di essere glitterato.

Il suo utilizzo primario resta quello del mare, ma niente vieta di indossarlo sopra una gonna o dei pantaloni, jeans inclusi.

Di solito i costumi interi sono fatti in modo che anche il reggiseno possa essere lasciato a casa.

Se non tollerate fasce adesive dietro la schiena, potete farne a meno, soprattutto se avete una taglia prima o seconda.

Il costume può anche essere abbinato al pareo nero lungo del brand, un capo must have dell’estate, che costa solo 19,90 euro.

Potete sbizzarrirvi con le scarpe, da quelle sportive alle espadrillas, alte o basse.

Considerando che sono molte le persone che quest’estate vedranno poco il mare per via dell’emergenza coronavirus, meglio sfruttare il costume in città.

Altri abiti ideali per l’estate 2020.

Pimkie propone un modello con spalline sottili e fiocco sottile centrale, che costa 35,99 euro.

Il colore pesca è impeccabile con l’abbronzatura, ma certamente non stona con una carnagione chiara.

Potete indossarlo in città, così come al mare, ma anche per una gita fuori porta, abbinato a una borsa di paglia e un cappello ampio dello stesso materiale.

Altro vestito lungo interessante è uno firmato sempre Pimkie in cotone, lino e viscosa che costa 35,99 euro.

Potete abbinarlo a dei sandali bassi con lacci, non senza rinunciare a una coroncina di fiori con capelli rigorosamente sciolti.

Non dimenticate infine il caftano maculato della linea Afripedia del brand Yamamay, perfetto come mini abito o copricostume.

Un abito di carattere, che potete sfruttare come copricostume al mare. FOTO: CALZEDONIA.