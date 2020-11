Se siete alla ricerca di un cardigan per l’autunno inverno 2020-2021 abbiamo individuato un modello firmato Stradivarius che potrebbe fare al caso vostro.

Il maglione, che ha delle deliziose maniche a palloncino, è a fantasia a scacchi beige e neri. Prezzo: 25,99 euro. Taglie dalla Xs alla Xl, sebbene la misura più piccola sia già sold out.

Parliamo di un cardigan molto versatile, che potete indossare sia per le poche uscite possibili in questo momento (considerando l’emergenza Covid), sia per l’home wearing.

Da ormai nove mesi il comfy look ha preso il sopravvento su tutto il resto del guardaroba. I tacchi e gli abiti eleganti sono momentaneamente “parcheggiati” a favore di leggings e pantofole.

Ma sono soprattutto i maglioni quelli che ci terranno compagnia per l’autunno inverno e questo modello Stradivarius può essere sfoggiato anche per le call di lavoro o perché no, quando siete alle prese con le vostre lezioni in didattica a distanza.

Potete abbinare il cardigan a dei già citati leggings, così come a dei pantaloni più larghi.

Se invece siete alla ricerca di un pezzo superiore per il vostro look da notte, potete anche utilizzarlo come maglione sopra il pigiama.

Altri modelli da mettere nel carrello questa stagione.

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di un cardigan firmato Mango. Un modello in cashmere da 159,99 euro con maniche lunghe e tasche laterali. Colore: beige marroncino.

Il maglione non è low cost, ma il cashmere ha prezzi superiori rispetto ad altri tessuti, questa è cosa nota.

Abbiamo scovato anche un altro pullover color sabbia, che potrebbe catturare la vostra attenzione.

Il modello è firmato Rouje Paris, uno dei brand più apprezzati dalle amanti dello stile parigino.

Questo abito in maglia H&M è invece a coste, ha una linea morbida e spalle basse, come la moda della nuova stagione vuole.