Abbiamo individuato un abito firmato Ralph Lauren che è la quintessenza dell’eleganza.

Un vestito beige realizzato in morbidissimo cashmere italiano, senza maniche e una silhouette che dona movimenti fluidi quando cammini.

Sul sito del brand il capo è abbinato a degli stivali con zeppa in legno, ma la scelta non ci sembra azzeccata.

Piuttosto consigliamo di indossare delle scarpe décolleté nere, oppure un paio di stivali marroni sempre con tacco.

Il colore è oltremodo delicato e ben si abbina con ogni tipo di colore di capelli.

Il prezzo è lontano dalle alternative low cost che siamo solite proporvi perché costa 699 euro.

E’ un abito senza tempo, che potrete sfruttare tutta la vita, oppure può in ogni caso rappresentare un modello per cercare dei capi simili a prezzo inferiore.

Potete indossarlo per una cena romantica, per un appuntamento con le amiche e perché no, anche al lavoro, facendo attenzione a non danneggiarlo.

Se state sognando una vacanza in alta quota, sappiate che questo vestito è la prima cosa che dovete mettere in valigia per non rinunciare all’eleganza anche quando è molto freddo.

Le taglie vanno dalla XXS alla XL, ma le misure più piccole sono andate già sold out.

In alternativa potete fare una ricerca direttamente dal sito per trovare il rifornitore più vicino alla vostra posizione.

Altri capi da mettere nel carrello.

Vi invitiamo a dare un’occhiata a un tubino firmato Ralph Lauren, disponibile in due varianti: nero e blu.

Caratterizzato da una silhouette avvolgente, l’abito in jersey con maniche ad aletta è impreziosito da dettagli come una fascia in vita e l’orlo posteriore con spacco.

Il suo stile senza tempo lo rende una scelta ideale per il giorno o per la sera, così come per un ritorno in ufficio con stile.

Questo pezzo costa 159 euro, non un prezzo bassissimo ma considerate che anche questo vestito non passerà mai di moda.