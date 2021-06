Se siete alla ricerca di un body che può accendere la vostra estate, abbiamo trovato ciò che fa per voi.

Il brand Intimissimi ha lanciato il Body Tiziana Color Stripes, prezzo 39,90 euro.

Ha la coppa a triangolo leggermente imbottita, senza ferretto e con balenette laterali.

Si caratterizza per le rifiniture e l’inserto sottoseno in elastico a contrasto colore.

Le spalline in elastico sono interamente regolabili. E fornito di una chiusura con bottoni a pressione e pattina interna in 100% cotone.

Di fatto è un capo multicolore che risulterebbe sprecato se limitato all’uso come lingerie. Noi lo abbiamo provato e possiamo dirvi che può essere usato come parte integrante del vostro outfit.

L’ideale è abbinarlo a un paio di jeans, per creare il perfetto look in stile californiano.

Ma potete optare anche per un accostamento a dei pantaloni neri, così come una gonna lunga dello stesso colore.

Non necessita di ulteriore reggiseno sotto perché può essere indossato da solo. E’ in grado di sostenere le forme, inoltre, nella parte posteriore è regolabile.

Il fatto che sia multicolor ci permette di esaltarlo anche con un make up ad hoc, magari dai toni verdi o blu.

Per quel che riguarda le scarpe, via libera a quelle sportive, così come a quelle con tacco, magari un sabot minimal, di quelli che vanno di moda questa stagione.

Altri capi da mettere nel carrello per l’estate.

Se siete alla ricerca di un abito per una cerimonia estiva, abbiamo un suggerimento per voi.

C’è un modello in vendita sul sito del brand Mango che può fare al caso vostro se state cercando un vestito semplice e allo stesso tempo elegante.

Il capo costa 69,99 euro ed è disponibile in due colori, beige e blue marino scuro. Noi vi consigliamo la prima variante.