Se siete alla ricerca di un top fresco, chic e di buona qualità, Intimissimi può essere la risposta giusta. Il marchio di intimo, infatti, propone un top 100% seta che è un vero must-have del guardaroba estivo.

Dopotutto, cosa sarebbe il tuo guardaroba estivo senza un top versatile da abbinare con tutto?

Puoi ricreare look estivi semplicemente investendo in un buon top, da abbinare a jeans, shorts, gonne e ovviamente sandali flat o con il tacco.

Ebbene: il top in seta di Intimissimi che abbiamo scovato è tutto questo. Sfizioso, morbido, fresco, perfetto per esaltare il décolleté e per lasciare le spalle scoperte.

CORTESIA / INTIMISSIMI

Per le serate estive più fresche, invece, sarà perfetto come sottogiacca, ma anche per essere indossato sotto cardigan etno-chic per un effetto bohemian glam.

I ricami in pizzo regalano al top di Intimissimi un allure romantica anche se non esageratamente leziosa.

Scegliendo il top in seta di Intimissimi, poi avrai un vantaggio. La seta, infatti, è la più nobile tra le fibre naturali, ma anche la più resistente. Ti manterrà fresca in estate (ma anche calda d’inverno). Questo top di Intimissimi, in particolare, è ideale da poter sfruttare come capo intimo ma anche come top per uscire.

Inoltre, è disponibile in ben 13 colori, quindi non sarà difficile scegliere quello che si abbina meglio alla tua palette di incarnato.

Noi abbiamo scelto il nero, ma andando sul sito potrai scegliere tra tantissimi colori da quelli neutri a quelli più accesi.

Infine, ma non meno importante, l’eccellente rapporto qualità prezzo: stiamo parlando di un top 100% seta a soli 39,90 euro!

Potresti scegliere di prendere due top di colore diverso e avrai praticamente fatto il guardaroba dell’estate. Potrai essere raffinata e glamour senza spendere un capitale.

CORTESIA / INTIMISSIMI

Acquista sul sito di Intimissimi, 39,90 euro.