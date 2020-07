Abbiamo individuato una camicia da notte Intimissimi che può essere usata anche come vestito per l’estate.

Si tratta del capo in cotone supima ultrafresh, in vendita al prezzo di 25,90 euro e disponibile in cinque colori.

La camicia da notte può andare bene come abito per dormire, ma anche come vestito per uscire, soprattutto a fronte delle temperature elevate di questi giorni.

Potete abbinarlo a delle scarpe sportive, così come a un infradito o dei sandali bassi.

Anche le espadrillas, alte o basse, possono essere un’alternativa.

Ulteriore uso è quello come copricostume perché essendo un vestito largo, che si toglie facilmente, può andare bene per spogliarsi e rivestirsi rapidamente.

In questi mesi abbiamo imparato a fare i conti con l’isolamento da coronavirus, che ha avuto un effetto anche sulle scelte stilistiche.

Stiamo indossando principalmente abiti comodi, sportivi, mettendo da parte tacchi e abiti aderenti.

Via libera quindi a capi larghi, confortevoli, che ci fanno sentire libere e stress free.

Tutto pur di non aggravare il nervosismo che caratterizza questo periodo di ripresa post quarantena.

Altri capi Intimissimi da mettere nel carrello.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di una sottoveste Intimissimi must have dell’estate 2020.

Si tratta di un modello in cotone ultrafresh, che costa solo 15,90 euro.

La sottoveste è probabilmente uno dei capi più versatili del brand italiano per la stagione estiva.

Puoi indossarla per dormire, così come per dormire, sotto un kimono o un caftano.

Da tenere in considerazione anche un body modello nero a pois bianchi in raso di viscosa con coppe a triangolo che si annodano dietro al collo.

C’è poi un top nero in seta che sarà perfetto come sottogiacca, ma anche per essere indossato sotto cardigan etno-chic per un effetto bohemian glam.

E’ disponibile in ben 13 colori, quindi non sarà difficile scegliere quello che si abbina meglio alla tua palette di incarnato.