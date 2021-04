Da alcuni mesi celebrity e Influencer sfoggiano abiti con ruffles, quella che ormai è considerata una delle più grandi tendenze per la primavera 2021. Sofia Vergara, Jennifer Garner, Bella Hadid e molte altre sono state viste in giro con abiti con ruffles di tutti i tipi. I vestiti sfoggiati dalle celebrity famose, come potete immaginare, hanno spesso prezzi esorbitanti. Quindi abbiamo pensato che avresti gradito un’alternativa economica.

Fortunatamente, abbiamo trovato quello che fa per te. Girando per il web abbiamo scovato decine e decine di abiti con ruffles, ma quello a fiori di H&M è decisamente il vestito perfetto per la primavera 2021, e costa meno di 30 euro!

Questo abito primaverile alla moda è realizzato in fresco popeline di cotone biologico. E’ lungo fino al polpaccio, ha lo scollo squadrato e sezione aperta sulla schiena con chiusura a cravatta sul retro. Spalline elasticizzate con ruffles che continuano fino alla vita.

Ma la grande particolarità è che i motivi dell’abito sono dipinti a mano dai designer Kavita, Abigail, Holly e Florentin, che hanno scelto i loro fiori di campo preferiti e li hanno ricreati all’acquerello.

Una vera chicca per un abito alla moda ed economico che dovrebbe assolutamente far parte del tuo armadio. Questo abito con ruffles è disponibile dalle taglie XS alla XXL e puoi anche fartelo spedire a casa con pochi click.

Se poi non ami particolarmente la fantasia fiorata, sappi che lo stesso identico abito è disponibile anche in bianco.

Perché non dovresti farti sfuggire questo abito con ruffles? Innanzitutto perché si tratta di un capo super versatile. Puoi abbinarlo a scarpe da ginnastica o sandali piatti per un momento di stile low-key, oppure con delle scarpe con tacco, orecchini di tendenza e una borsa coordinata per eventi più formali.

Sappiamo che in questo periodo storico le occasioni per incontri formali ed eleganti sono ridotte all’osso, ma la forza di questo vestito è che puoi indossarlo anche per una passeggiata o un pic-nic al parco per un look romantico-casual assolutamente di tendenza.