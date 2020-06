Mancano pochi giorni all’inizio dell’estate e abbiamo scovato un abito che non può mancare nel tuo guardaroba estivo.

Si tratta di un modello firmato dal brand svedese H&M, prezzo 29,90 euro.

Il vestito è smanicato in morbido jersey di misto lino e viscosa, lunghezza fino al polpaccio.

Ha una linea morbida e un’ampia scollatura posteriore con arricciature decorative sul bordo, poi spacchi su entrambi lati.

Potete scegliere tra tre colori: nero, beige e kaki scuro, taglie dalla XS alla XXL.

Tra i vantaggi dell’abito ci sono il fatto che sia largo (dunque meglio scegliere una taglia inferiore alla propria) e allo stesso tempo elegante.

Il tessuto è piuttosto pesante e per questo non è trasparente. Può quindi essere utilizzato anche in città e non solo in spiaggia.

Si può abbinare a delle espadrillas così come a della scarpe basse o sportive.

Un altro modello interessante H&M per l’estate.

Qualche mese fa vi abbiamo parlato di un altro abito molto tattico del brand svedese (guarda la foto del vestito).

Un capo lungo e scollato ideale per l’estate in jersey lucido dalla caduta elegante.

Linea dritta in alto, spalline sottilissime da annodare sulla schiena con profonda scollatura sulla schiena, spacco dietro.

Disponibile in due colori: rosso e marrone. Prezzo: 39.90 euro. Le taglia variano dalla XS alla XL.

Estate 2020, spazio anche agli abiti larghi.

Se gli abiti più aderenti non sono di vostro gradimento perché volete sentirvi più libere, ricordate che la primavera 2020 è l’estate dei vestiti ampi.

Dai kaftani medi agli abiti più lunghi stile tunica o con maniche a tre quarti, sono molti i modelli che potete scegliere.

Il concetto free size sta prendendo sempre più piede in ambito fashion e sempre più brand realizzano capi che possono essere indossati da tutti.

Basta mettere una cinta in vita per trasformare una taglia L in una S.