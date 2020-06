Mancano pochi giorni all’inizio dell’estate e nel nostro guardaroba estivo non può mancare un kaftano per le giornate in spiaggia.

Ne abbiamo individuato uno che vale la pena di mettere nel carrello non solo per il suo prezzo economico (29, 95 euro), ma perché dà un tocco animalier al tuo look.

Parliamo del kaftano maculato della linea Afripedia by Yamamay, perfetto come mini abito o copricostume.

Un modello a manica lunga, con scollatura profonda rifinita da fiocchetti.

Il capo è stato realizzato con una linea fluida, presenta elastici sotto il seno e sul punto vita per sottolineare le forme.

E’ possibile abbinare al kaftano anche il bikini della stessa fantasia, ma entrambi potrebbero essere eccessivi se abbinati insieme.

Meglio optare per un bikini nero o color carne, per evitare che le stampe si sovrappongano.

Attenzione alla pelle in spiaggia, usate sempre la protezione.

La protezione solare è sempre necessaria: ogni volta che il corpo è esposto al sole è esposto ai raggi UV, anche se il cielo è nuvoloso. E il trucco non basta a proteggere il viso.

Nessun prodotto è al 100% impermeabile, bisogna sempre riapplicarla dopo il bagno.

La crema solare, a causa della luce, perde efficacia va riapplicata ogni 2 o 4 ore.

Anche chi ha la pelle scura necessita di protezione: gli UVA anche in chi ha più melanina favoriscono l’invecchiamento della pelle.

Quale crema solare scegliere.

Il Dr Davin Lim, dermatologo pluripremiato, ha rivelato le 3 migliori creme solari da usare sulla pelle e sul viso prima di esporti al sole.

L’esperto ha raccomandato il fluido ultra-leggero La Roche-Posay Anthelios (che anche secondo Heidi Klum è stata “la migliore scoperta di bellezza” mai fatta).

Ha poi suggerito l’Invisible Zinc viso e corpo.

Infine, ha raccomandato il Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch.

Ogni prodotto che proponiamo è stato selezionato e recensito in modo indipendente dal nostro team editoriale. Se effettui un acquisto utilizzando i link inclusi, potremmo guadagnare delle commissioni.