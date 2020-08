Se siete alla ricerca di un abito corto per l’estate ne abbiamo individuato uno che fa al caso vostro.

Si tratta di un mini dress firmato H&M da 14,99 euro, disponibile in due colori: nero e con stampa floreale blu.

Il vestito è corto e svasato in tessuto di viscosa con spalline sottili e regolabili.

Ha un elastico con bordino a volant in alto e cucitura arricciata in basso.

Potete indossare l’abito in città così come al mare, il capo è molto versatile.

E’ preferibile usare sotto un reggiseno a fascia per evitare che le spalline si sovrappongano.

Sotto potete indossare delle scarpe espadrillas alte così come quelle basse.

Ma anche un sandalo con tacco, considerando che nella sua variante nera il capo può anche essere usato in situazioni eleganti.

Se invece le altezze non fanno al caso vostro via libera a delle comode infradito o delle semplici scarpe da ginnastica.

Se indossate il vestito per andare al mare o una gita fuori porta non dimenticate un cappello ampio in paglia e una borsa grande dello stesso tessuto.

Altri abiti per l’estate 2020.

Vi abbiamo parlato di un abito bianco a fiori del brand Intimissimi, per dare un tocco french style al vostro outfit.

Un modello ideale per una gita fuori porta in un borgo, una delle mete-tipo rivelazione dell’estate 2020.

Perfetto anche l’abito firmato Calzedonia lungo e dai toni azzurri, in questo caso ideale tanto per il mare quanto per fare una passeggiata fuori porta.

Se cercate invece un capo più elegante, c’è un tubino Mango che fa al caso vostro.

Un abito avvitato con scolla a V e cintura in vita da 39,99 euro, disponibile in quattro colori diversi (taglie dalla XS alla XL).

Date un’occhiata anche al vestito a trapezio senza maniche in misto lino firmato Uniqlo, prezzo 29,90 euro dagli iniziali 39,90 euro.