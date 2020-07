Abbiamo individuato un vestito Calzedonia perfetto per le tue gite fuori porta nella stagione estiva 2020.

Si tratta di un modello che costa 49,90 euro, una cifra non propriamente low cost ma in cui vale la pena investire.

L’abito è lungo e dai toni azzurri, ideale tanto per il mare quanto per fare una passeggiata in un borgo.

I disegni ricordano le ceramiche di famosi luoghi di villeggiatura italiana come Positano, per cui sarebbe impeccabile.

Il vestito sembra molto confortevole, largo ma comunque avvitato quanto basta per delineare la silhouette.

Potete abbinarlo a delle espadrillas alte, calzature amate da Letizia Ortiz e da Meghan Markle.

Poi anche a un cappello in paglia ampio, che vi proteggerà dai raggi del sole durante la vostra escursione.

Se invece usate il capo come semplice copricostume, via libera anche a un infradito dai toni neutri o dello stesso colore del vestito.

Vi servirà anche un reggiseno a fascia da mettere sotto all’abito per evitare che si vedano le spalline.

Altri modelli Calzedonia da mettere nel carrello per l’estate 2020.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del pareo nero Calzedonia, che consideriamo un must have della stagione estiva.

Il capo costa solo 19,90 euro nella versione nera e 13,90 euro nella versione etnica. Se volete metterlo su tutto, quello scuro è la scelta più adatta.

Il pareo è morbido e confortevole, lascia intravedere le gambe, ma allo stesso tempo è molto coprente, al punto che potrebbe essere usato come gonna.

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato del costume intero modello Federica, disponibile in tre diversi colori (fucsia, giallo e arancio), al prezzo di 49 euro.

La forma è a body, molto semplice, così come il tessuto, che ha però la caratteristica di essere glitterato.

Il suo utilizzo primario resta quello del mare, ma niente vieta di indossarlo sopra una gonna o dei pantaloni, jeans inclusi.