The World’s 50 Best Hotel: Italia prima in classifica

Si è svolta a Londra, nel quartiere di Guildhall, la cerimonia di proclamazione de “The World’s 50 Best Hotel“. Questo evento, un’ode all’eccellenza dell’hôtellerie, ha portato alla luce l’elite degli hotel di lusso, una cerimonia che va oltre la semplice attribuzione di stelle. Solo i migliori 50, situati in luoghi straordinari in tutto il mondo, hanno avuto l’onore di far parte di questa prestigiosa lista.

La lista definitiva, svelata dopo una sontuosa serata di cocktail, musica dal vivo e anticipazioni, è stata presentata da Tim Brooke-Webb, managing director di The World’s 50 Best Hotels. In questa classifica inaugurale, si sono distinte 21 strutture europee, 8 asiatiche, cinque nordamericane, tre africane, una sudamericana e una oceaniana.

The World’s 50 Best Hotel, l’Italia al primo posto

Tra le città che si sono maggiormente distinte nella lista troviamo Londra, Bangkok e Parigi, mentre l’Italia, con orgoglio, può vantare cinque destinazioni uniche: il lago di Como, Venezia, Firenze, Positano e Savelletri in Puglia.

La “medaglia d’oro” è stata assegnata all’Italia, e nello specifico al giovane Passalacqua, un hotel di lusso situato a Moltrasio sulle sponde del suggestivo lago di Como.

Passalacqua, aperto solo lo scorso anno, è il risultato dell’esperienza nell’hôtellerie di lusso della famiglia De Santis. Questo boutique hotel deluxe, composto da 24 camere distribuite in tre edifici, è situato in una villa del XVIII secolo completamente ristrutturata. La villa ha una storia affascinante, avendo ospitato figure illustri come Vincenzo Bellini, Napoleone Bonaparte e Winston Churchill.

Ciò che cattura l’attenzione degli ospiti sono i meravigliosi giardini all’italiana che si affacciano sul lago di Como, la piscina con vista panoramica e la veranda raffinata. Passalacqua, con la sua combinazione di lusso, storia e bellezza paesaggistica, si erge al primo posto, portando l’Italia in cima al mondo degli hotel di prestigio.

L’Eccellenza Italiana

L’Italia ha continuato a stupire nella top ten, con il Four Seasons Hotel Firenze al nono posto, elogiato per gli affreschi del XV secolo e il ristorante stellato Michelin. Aman Venice ha conquistato il 14° posto, seguito da Le Sirenuse di Positano al 20° e Borgo Egnazia di Savelletri al 21°.

Destinazioni Asiatiche al Vertice

L’Asia ha svolto un ruolo chiave, con Rosewood Hong Kong al secondo posto e il Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River al terzo. Le Maldive sono state onorate con Soneva Fushi al settimo posto.

La Classifica Completa

1 Passalacqua, Moltrasio

2 Rosewood Hong Kong, Hong Kong

3 Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok

4 The Upper House, Hong Kong

5 Aman Tokyo, Tokyo

6 La Mamounia, Marrakech

7 Soneva Fushi, Maldive

8 One&Only Mandarina, Puerto Vallarta

9 Four Seasons Firenze, Firenze

10 Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok

11 Capella Bangkok, Bangkok

12 The Calile, Brisbane

13 Chablé Yucatán, Chocholá

14 Aman Venice, Venezia

15 Singita Lodges – Kruger National Park, Kruger National Park

16 Claridge’s, Londra

17 Raffles Singapore, Singapore

18 Nihi Sumba, Wanokaka

19 Hotel Esencia, Tulum

20 Le Sirenuse, Positano

21 Borgo Egnazia, Savelletri

22 The Connaught, Londra

23 Royal Mansour, Marrakech

24 Four Seasons Madrid, Madrid

25 Aman New York, New York

26 The Maybourne Riviera, Roquebrune-Cap-Martin

27 Rosewood São Paulo, Sãn Paolo

28 Capella Singapore, Singapore

29 Le Bristol, Parigi

30 Park Hyatt Kyoto, Kyoto

31 La Réserve, Parigi

32 Gleneagles, Auchterarder

33 Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes

34 Cheval Blanc, Parigi

35 Four Seasons Astir Palace, Atene

36 Soneva Jani, Maldive

37 The Newt, Bruton

38 Amangalla, Galle

39 Hoshinoya Tokyo, Tokyo

40 Desa Potato Head, Seminyak

41 Eden Rock, St. Barths

42 The Siam, Bangkok

43 Badrutt’s Palace, St. Moritz

44 Atlantis The Royal, Dubai

45 The Oberoi Amarvilas, Agra

46 NoMad London, Londra

47 The Savoy, Londra

48 Equinox New York, New York

49 Six Senses Ibiza, Portinatx

50 Hôtel de Crillon, Parigi.