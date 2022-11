E’ il momento dello Sleep Tourism, gli hotel puntano sul sonno a 5 stelle

Hai sofferto di insonnia durante la pandemia da Covid-19? Non sei l’unico. I professionisti del benessere lo sanno bene ed ecco che è arrivato il momento dello Sleep Tourism, un tipo di turismo che include un sonno di alta qualità come componente fondamentale del soggiorno. Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Sleep Medicine ha rilevato che il 40% degli oltre 2.500 adulti intervistati ha riportato una riduzione della qualità del sonno dall’inizio della pandemia. Forse non è un caso che nei mesi scorsi il calciatore Cristiano Ronaldo abbia speso migliaia di euro (si narra 40mila) per comprare un Hobo Bed, il letto che “ringiovanisce”. Il riposo di lusso è diventato la nuova frontiera dell’inarrivabile.

Gli hotel che hanno puntato sullo Sleep Tourism.

Negli ultimi 12 mesi, il Park Hyatt New York Hotel ha aperto la sua Bryte Restorative Sleep Suite, una suite che include ogni tipo di servizio per migliorare il sonno (prezzo a notte, dai 900 dollari a salire), mentre Rosewood Hotels & Resorts ha lanciato una serie di ritiri dal nome “Alchemy of Sleep”, progettati per “promuovere il riposo”. Dal 2020 Zedwell, primo hotel di Londra incentrato sul sonno, dispone di camere dotate di un’innovativa insonorizzazione. Poi c’è il produttore svedese di letti Hastens, che ha fondato il primo Hästens Sleep Spa Hotel del mondo, un boutique hotel con 15 camere nella città portoghese di Coimbra.

L’ipnoterapeuta Malminder Gill ha collaborato con il Cadogan, un Belmond Hotel a Londra, per creare un servizio speciale destinato agli ospiti con problemi di sonno. Si chiama Sleep Concierge. Chi lo sceglie avrà a disposizione una meditazione per indurre il sonno, cuscini di ogni tipo adatti a tutte le posizioni, un cuscino profumato e una bevanda apposita per favorire il riposo. “Cose diverse funzionano per persone diverse nelle diverse fasi della loro vita”, dice Gill.

Il marchio di hotel di lusso Six Senses offre una varietà di programmi di sonno completi, che vanno da tre a sette o più giorni. Il londinese Brown’s Hotel, hotel a 5 stelle a Mayfair, ha lanciato “Forte Winks”, un esperienza di due notti, studiata ad hoc per favorire un sonno sereno ai suoi clienti. “Il sonno è davvero importante e abbiamo notato che si era creata la tendenza dello sleep tourism e del benessere in generale dopo i lockdown e il Covid”, spiega Daniela Moore, senior PR manager del gruppo Rocco Forte Hotels, di cui il Brown’s fa parte. “Quindi volevamo cogliere l’occasione per mostrare il Brown’s come un hotel a cui importa che tu riceva la migliore notte di sonno”. Fonte: Cnn. Foto d’achivio di tonlonkhu da Pixabay.