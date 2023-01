Lo scorso novembre Marriott ha annunciato il suo piano di espansione in Africa con l’apertura di oltre trenta hotel entro la fine del 2024. Una scelta che la dice lunga sui flussi turistici del presente e del futuro prossimo. I paesi africani attrarranno sempre più turisti e gli esperti del settore alberghiero hanno messo già le mani avanti per non arrivare impreparati.

Potremmo quasi dire “Safari is the New Maldives” (perdonate la frase, che suona abbastanza malino). Ma il concetto è chiaro. L’Africa è una delle mete rivelazione del momento. Chi ha visto la docuserie da record di Harry & Meghan ricorderà che il primo viaggio romantico di coppia dei futuri coniugi è stato in Botswana, dove hanno trascorso notti indimenticabili, cullati solo da un manto di stelle.

Non stupisce perciò che il big player alberghiero abbia siglato un accordo con Baraka Lodges per debuttare quest’anno in Kenya con il JW Marriott Masai Mara Lodge, che segna l’ingresso nel segmento dei safari di lusso nel continente. Immersi nel paesaggio selvaggio, gli ospiti della struttura avranno l’opportunità di osservare i “Big Five” che popolano la riserva faunistica di Masai Mara: leoni, leopardi, bufali, rinoceronti ed elefanti. L’elegante rifugio, sulle sponde del fiume Talek, include 20 tende di lusso, ognuna con terrazzo privato e vista sul fiume.

Nel 2023 Marriott Hotels apre le porte anche del suo nuovo hotel a Casablanca, segnando il debutto del brand in Marocco. Situato sul grande Boulevard des FAR, Casablanca Marriott Hotel si trova a 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Casa-Port, da ristoranti e da interessanti attrazioni turistiche, tra cui il Marché Central e il famoso Cinéma Rif. L’hotel conta 305 camere, di cui 31 suite, progettate in base alle esigenze degli ospiti. La struttura offre una serie di esperienze gastronomiche, tra cui il BAB Restaurant, che serve piatti internazionali e marocchini tutto il giorno. Altre strutture del portfolio Marriott apriranno in Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Capo Verde, poi Tanzania, Malawi, Angola. E la lista non è finita.

Turismo in Africa, gli ultimi dati disponibili.

Come si legge in un articolo del sito di Africa Rivista, sebbene il turismo in Africa sia stato duramente colpito dall’arrivo del Covid-19 nel 2020, due anni dopo sembra essere in netta ripresa e pronto a ritornare nel 2023 ai livelli pre-pandemia. I leader del continente sono rimasti Egitto, Sudafrica e Marocco. Significativo il caso della Tanzania, dove nel 2022 si sono registrati più turisti che nel 2019. Se nella fase pre covid il Paese aveva accolto poco più di 1,5 milioni di turisti stranieri, nel 2022 la presenza è cresciuta del 2%, grazie in particolare a un migliore collegamento con l’Europa. E probabilmente la stessa sorte toccherà ad altri Paesi, che dovranno essere messi nelle condizioni di garantire migliori collegamenti con il resto del mondo, se l’interesse è la crescita del turismo. (Foto in alto in evidenza da Pixabay).