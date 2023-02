Specialty Coffee, giro d’Italia tra le micro torrefazioni. Il caffè è parte della nostra cultura. Prestare attenzione però al tipo di caffè bevuto non è mai stata pratica così comune fino ad oggi, che siamo più attenti alla qualità e curiosi di saperne di più. Nell’ultimo decennio è emersa infatti sempre di più la figura già storica del torrefattore, soprattutto con l’avvento delle microroastery, botteghe in cui il caffè di qualità è al centro.

Il lavoro del torrefattore è minuzioso, agisce dietro le quinte, assaggiando diversi tipi di caffè al fine di selezionare quello migliore, per poi tostarlo: il torrefattore è al contempo colui che sceglie, assaggia e seleziona, studiando costantemente, e dando voce più alle competenze tecniche che alle parole.

Quando si parla di Specialty Coffee, non ci si riferisce mai solo al prodotto finale, bensì ad una intera catena composta da una molteplicità di attori differenti, dai coltivatori di caffè, agli esportatori e ai torrefattori, che ogni giorno rendono il caffè migliore grazie un approccio più sostenibile ed equo.

In Italia il fenomeno delle micro torrefazioni sta crescendo a macchia d’olio soprattutto per la scelta etica e i valori condivisi da questa comunità supportata da SCA Italy, delegazione italiana della Specialty Coffee Association la cui mission risiede non solo nel promuovere il caffè di qualità, ma nel diffondere la cultura e la filosofia che si celano dietro ad ogni tazzina.

“Esiste un mondo fatto di artigiani e piccoli torrefattori che va non solo preservato ma valorizzato, enfatizzando meno i Big e le industrie che spesso utilizzano processi poco sostenibili nella lunga filiera del caffè” sostiene Davide Cobelli, coordinatore di SCA Italy. “ Tutti i cambiamenti e le innovazioni tecnologiche dovrebbero essere unite alla tradizione per ottenere un prodotto migliore: questo uno degli obiettivi della nostra associazione, che vuole diffondere una filosofia del caffè come esperienza di valore, veloce o lento che sia”.

Dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, ecco le micro torrefazioni presentate al Roasters Village a Sigep 2023 dove trovare un buon caffè.

Specialty Coffee a Trieste, Friuli Venezia Giulia

Dalla Bloom Coffee School nasce nel 2017 il progetto Bloom Specialty Coffee (https://www.bloomcoffee.shop/), un luogo per il caffè sartoriale teso a educare il palato al mondo dei caffè speciali. La torrefazione propone monorigini e miscele individuabili in base ai colori: verde, un caffè complesso, particolarmente pregiato, dove l’acidità si presenta nel suo aspetto più multidimensionale, giallo, un caffè aromatico dall’acidità più intensa ed agrumata e rosso, caffè bilanciato in cui l’acidità naturale del caffè è sostenuta da note dolci e tonalità calde di cacao e frutta secca.

Bergamo, Lombardia

Maurizio Valli si è avvicinato al caffè fin da piccolo maturando una grande passione che lo ha portato nel 2000 alla nascita del progetto Bugan Coffe Lab (https://bugancoffeelab.com/), uno spazio che ha raggruppato 4 aree: micro torrefazione artigianale, sala di degustazione, accademia del caffè e coffee shop. Solo caffè monorigini e diversi metodi di estrazione, dal V60 all’aeropress al cold brew soprattutto nella stagione estiva, ovvero il caffè estratto a freddo.

Specialty Coffee di Milano, Lombardia

Il caffè Ernani (https://www.caffeernani.com/) è una Torrefazione artigianale che ha fatto della divulgazione la propria missione, abbinata ad un caffè a Tostatura Media in monorigine per ogni caffè attentamente selezionato e privo di difetti. “Amiamo farti assaporare ogni sfumatura aromatica del caffè!” – dichiara il team Ernani.

Verona, Veneto

Garage Coffee Bros (https://garagecoffeebros.com/) è una torrefazione di specialty coffee aperta a Verona nel 2018 dai fratelli Cobelli: Davide Cobelli è un veterano della scena italiana di specialty coffee, campione italiano di tostatura nel 2020. Le collezioni di Specialty della micro roastery comprendono caffè molti pregiati, frutto di un grande studio delle caratteristiche della materia prima.

Firenze, Toscana

La torrefazione artigianale La Tosteria di Firenze (https://latosteria.it/) è specializzata nella produzione di Specialty Coffee, singole origini e miscele di caffè; l’azienda segue da sempre valori legati alla qualità della materia prima e alla massima tracciabilità dei propri caffè, instaurando rapporti di trasparenza con la propria clientela.

Montecchio (TR), Reggio Emilia

Manfredini Coffee Lab (https://www.manfredinicoffeelab.com/) è la micro roastery 4.0 nata a Montecchio in provincia di Reggio Emilia: lavora con cura artigianale pregiati caffè specialty, con profili di tostatura sempre unici al fine di valorizzare l’eccellenza del singolo caffè.

Lo Specialty Coffe a Gravina di Puglia (BA)

Puglia La torrefazione Pierre Cafè (https://www.pierrecafe.com/) nasce nei primi anni 80 con l’obiettivo di fare le cose in modo diverso, puntando sulla qualità: dalla qualità del caffè crudo ai profili di tostatura meticolosi, passando per un’attenta educazione barista. Le sue miscele di base sono composte da caffè crudi di altissima qualità con i quali creano un bouquet di aromi ineguagliabili.

Verona, Veneto

Marco Pizzinato è nel mondo del caffè da 20 anni e nel 2021, dopo aver girato tante torrefazioni anche all’estero, ha intrapreso un nuovo progetto di commercializzazione dello specialty coffee aprendo PizziCoffee (https://www.pizzicoffee.it/). La sua mission è far conoscere lo specialty coffee a più persone possibili al fine di renderlo un prodotto per tutti.

Castelfidardo (AN), Marche

In coreano quando si racconta una storia o una leggenda si usa una frase che letteralmente significa Quando la tigre fumava: è questo il nome scelto da Antonio Tombolini che scegliendo di tostare esclusivamente Specialty Coffee vuole dare il senso di una storia completamente nuova da iniziare e raccontare per il mondo del caffè. Da qui il nome della sua roastery (https://thesmokingtiger.coffee/).

Imperia, Liguria

Una torrefazione artigianale sempre alla ricerca della tazza perfetta: è questo il progetto di Roberto Giuliani, titolare della Torrefazione Brasiliana.

Cortona (AR)

Toscana Vannelli Coffee (https://vannelli.coffee/it/) è una torrefazione di caffè Specialty nata dalla passione di Giacomo Vannelli, Campione Italiano Barista 2014/15/19 e Campione Italiano Brewers 2022 e Pietro Vannelli, Campione Italiano Latte Art 2015. Il loro motto? “Siamo ciò che tostiamo”.