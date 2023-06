I 10 stabilimenti al mare più lussuosi e cari d’Italia

L’Italia, con la sua bellissima costa e le acque cristalline, è da sempre una meta ambita per le vacanze al mare. Se desideri trascorrere una vacanza indimenticabile, circondato da comfort, lusso ed esclusività, sei nel posto giusto. Vediamo allora i 10 stabilimenti al mare più costosi e cari d’Italia per l’estate 2023, considerando un noleggio giornaliero ad agosto, secondo una elaborazione del Codacons.

I 10 stabilimenti balneari piu lussuosi e cari d’Italia

1) «Le Cinque Vele Beach Club» di Marina di Pescoluse (LE): gazebo con tavolino, 4 lettini, teli da mare e aperitivo, 1.010 euro rimborsabile, 960 euro non rimborsabile.

2) «Twiga» di Forte dei Marmi: tenda araba con sofa, 2 letti king size, 2 lettini standard, 1 sedia regista e 1 tavolino, 600 euro. Dopotutto, Forte dei Marmi è una destinazione rinomata per la sua bellezza e il suo lusso. Gli stabilimenti balneari offrono servizi esclusivi, come lettini e ombrelloni riservati, ristoranti gourmet e spa di lusso, per garantire il massimo relax ai propri ospiti.

3) Hotel Excelsior Lido di Venezia: capanna con lettino, materasso, cuscino, 2 sedie a sdraio con cuscini, 1 tavolo, 4 sedie pieghevoli, 3 teli da spiaggia, 515 euro.

4) Augustus Hotel di Forte dei Marmi: tenda deluxe con 1 letto queen size, 2 lettini, sdraio e casseforti, 500 euro.

– Nikki Beach Costa Smeralda: Iconic Beach bed con 1 bottiglia a scelta tra magnum di vino rosé oppure Champagne 75 cl, 500 euro.

5) Hotel Romazzino Costa Smeralda: 1 sdraio e ombrellone, 200 euro a persona.

6) Eco del mare di Lerici: cabina deluxe con ombrellone, 2 lettini e 2 teli mare, 352 euro.

7) Lido Pettolecchia di Savelletri: gazebo fino a 4 persone, 300 euro.

8) Des Bains di Venezia: gazebo con 4 sedie, tavolo, 1 lettino con materassino, 2 sdraio, 230 euro.

9) Phi beach di Baja Sardinia: lettino, telo, drink, frutta, acqua e pranzo, 180 euro a persona.

10) «Capri beach Club Da Luigi»: ingresso con lettino o sedia a sdraio 100 euro a persona (inclusa consumazione al ristorante). Ombrellone +15 euro, cabina +20 euro, telo +10 euro. Non è certo un caso se l’isola di Capri è da sempre sinonimo di eleganza e raffinatezza. Gli stabilimenti balneari di Capri offrono un’esperienza unica, con servizi di alto livello, ville esclusive e accesso a grotte marine incantevoli.