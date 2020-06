“Giuro che sono io!”. Noemi posta una foto su Instagram in cui appare con tanti chili in meno. I fan apprezzano la nuova forma smagliante di Noemi, e le chiedono addirittura se quella in foto sia davvero lei.

Noemi in splendida forma: tutto merito di una dieta sana e un allenamento in particolare, il Tabata, come lei stessa ha confessato più volte nei recenti post su Instagram.

Nell’ultima foto, in particolare, Noemi si mostra in costume e gli sforzi di allenamento degli ultimi mesi sono più che visibili. La cantante scrive:

“Giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate. Per il momento direi che la spiaggia può aspettare, nella vigna si sta troppo bene”.

In più occasioni, Noemi ha raccontato del suo allenamento per tenersi in forma. Si tratta del Tabata, un tipo di training chiamato anche Guerrilla cardio molto efficace per perdere peso.

Il metodo Tabata è stato ideato negli anni ’90 dall’omonimo scienziato giapponese.

E’ un allenamento HIIT intervallato ad alta intensità, perfetto per chi vuole dimagrire in quanto efficace a bruciare i grassi e migliorare la resistenza.

La particolarità di questo tipo di allenamento è che dura pochi minuti, ma ti fa arrivare ai limiti.

Per questo motivo non è adatto per chi è in forte sovrappeso, chi ha problemi cardiaci e altre patologie e chi non ha mai fatto sport.

In particolare i primi 20 secondi sono dedicati all’attività a cui seguono 10 secondi di pausa. Lo schema prevede la ripetizione, nel giro di 4 minuti, di 8 sequenze analoghe.

Si deve praticare per 5 giorni a settimana e, a quanto pare, la costanza premia e i risultati arrivano.

Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti, è divenuta nota nel 2009 dopo aver partecipato alla seconda edizione di X Factor. Da allora ha pubblicato sette album: sei di studio e uno live.