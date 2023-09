Ecco la città dove la pizza costa meno (e no, non è Napoli)

L’amore degli italiani per la pizza è innegabile, ma negli ultimi anni i costi per godersi una buona pizza in pizzeria sono aumentati considerevolmente. Un’indagine condotta da Altroconsumo su 20 città italiane ha rivelato dati sorprendenti sulla spesa media per una cena o un pranzo a base di pizza, bevande, coperto e servizio. I risultati mettono in evidenza un notevole aumento dei prezzi rispetto agli anni precedenti.

La spesa media in pizzeria è aumentata del 6% rispetto all’anno precedente, secondo i dati Istat di luglio 2023, e addirittura del 13% rispetto a luglio 2021. Questo aumento ha colpito molte città italiane, ma ci sono alcune sorprese in termini di dove è possibile gustare una pizza a prezzi più accessibili.

I costi per la pizza sono aumentati a dismisura

Le città di Macerata e Venezia si sono distinte come le più costose per mangiare una pizza, con un costo medio che supera i 13 euro. In alcune pizzerie di Milano e Venezia, i prezzi possono facilmente superare i 20 euro, arrivando persino a 23 euro a Venezia. Tuttavia, ci sono altre città dove è possibile gustare una pizza a prezzi molto più accessibili, con una media di meno di 9 euro per un pasto completo.

La città in cui la pizza costa meno in Italia

Napoli, la città famosa per la pizza, offre prezzi competitivi, con una pizza e una bevanda che raramente superano i 10 euro. Anche la capitale, Roma, offre prezzi mediamente accessibili, con alcune pizzerie che propongono pasti a soli 8 euro e altre che salgono fino a 13,50 euro, per una spesa media di poco più di 10 euro.

Tuttavia, la città che si è distinta come la più economica per gustare una pizza è Pescara, con un costo medio di 8,79 euro. Qui, è raro spendere più di 11 euro per un pasto in pizzeria. Questi dati dimostrano che il costo della pizza può variare notevolmente da una città all’altra.

Il confronto tra il 2023 e il 2022 mostra un aumento dei costi in quasi tutte le città italiane prese in considerazione, ad eccezione di Trento, dove la spesa per un pasto in pizzeria è diminuita. Le città di Perugia e Aosta hanno sperimentato il maggior aumento dei costi.

Oltre ai rincari generalizzati, l’aumento dei costi potrebbe essere influenzato da vari fattori, tra cui la qualità degli ingredienti e i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori. È importante notare che l’indagine ha considerato una consumazione in pizzeria che comprende il prezzo della pizza più venduta nell’esercizio commerciale analizzato, insieme al prezzo della bevanda più consumata e al coperto e servizio, se previsti.

La pizza resta uno dei piatti preferiti dagli italiani, ma i costi possono variare notevolmente in base alla città in cui ci si trova. Mentre alcune città offrono prezzi più accessibili, altre risultano essere più costose. Tuttavia, indipendentemente dalla città, la passione per la pizza rimane un elemento unificante in tutta Italia.