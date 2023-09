Dopo aver incantato il pubblico milanese con il suo successo straordinario, “Museum of Dreamers” sbarca nella Capitale, portando a Roma l’incanto di un’esperienza unica dedicata a chi non vuole mai smettere di sognare. Questa mostra immersiva promette di catturare i cuori dei visitatori romani con la sua estetica contemporanea e le 21 installazioni immersive che la compongono.

Un Sogno Diventato Realtà

“Museum of Dreamers” è nato dalla visione delle fondatrici di Postology, Elena e Giulia Sella, un’agenzia milanese specializzata in brand e retail experience. Questo progetto unisce intrattenimento, design, creatività e tecnologia per offrire un’esperienza che attrae un pubblico di tutte le età. Perché, come dimostra questa mostra, sognare non ha limiti di età.

La Location Magica

A Roma, il “Museum of Dreamers” ha scelto di prendere vita nel suggestivo spazio del PratiBus District, situato nell’ex deposito Vittoria dell’ATAC, già sede di altre mostre di successo. Con i suoi 4.000 metri quadrati, questo luogo è la cornice perfetta per ospitare le installazioni interattive progettate per coinvolgere ed emozionare il pubblico, mentre promuovono una cultura dei sogni.

Un’Esperienza Indimenticabile

I visitatori di questa straordinaria mostra avranno l’opportunità di immergersi in installazioni iconiche come “Change perspective”, un appartamento completamente sottosopra che sfida i visitatori a vedere le cose da un punto di vista diverso, sottolineando l’importanza di cambiare prospettiva per raggiungere i propri obiettivi.

Altre installazioni, come “Do what you love”, celebrano il valore di seguire la propria passione nel perseguire i sogni, mentre “Enjoy today” offre un momento di relax e spensieratezza. “The sky is not the limit” permette di dondolarsi tra le nuvole, ispirando a sognare e credere in se stessi.

La mostra coinvolge i visitatori attraverso proiezioni, suoni, luci ed elementi interattivi, trasformando i sogni in realtà tangibile e coinvolgente. In questa edizione romana, il numero di installazioni è stato ampliato da 15 a 21, introducendo nuovi elementi come un mondo di ghiaccio con archi di cristallo, spettacoli luminosi, la scoperta della magia delle stelle e molto altro.

“Museum of Dreamers” è un’esperienza che non solo celebra il potere dei sogni ma li rende tangibili per tutti coloro che scelgono di visitare questa straordinaria mostra. Con la sua permanenza fino al 28 gennaio 2024, questa è un’opportunità da non perdere per chi vuole abbracciare la cultura dei sogni.

I biglietti possono essere acquistati online, e Roma si prepara ad accogliere questa esperienza unica che ispira il cuore di sognatori di tutte le età.