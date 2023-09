Alt, a Roma apre il primo ristorante in una stazione di servizio. Enilive, nuovo brand di Eni Sustainable Mobility, punta sulla ristorazione e apre la prima stazione del gusto, un ristorante in partnership con l’accademia dello chef stellato Niko Romito. Il progetto prevede di replicare il modello in altre stazioni di servizio dell’azienda, con 100 nuove aperture nei prossimi quattro anni, a cominciare dalle principali città italiane.

“Alt sarà inserito solo in alcune stazioni che rispettano determinate caratteristiche” specifica Giovanni Maffei, direttore commerciale di Eni Sustainable Mobility, e continua: “Uno step successivo potrebbe prevedere l’inserimento di Alt anche in stazioni e aeroporti”.

Nel menu bombe, pollo fritto e focacce

Il ristorante in viale America aprirà i battenti il prossimo 20 settembre. Il menu dei punti ristoro, dove lavoreranno i ragazzi formati nell’Accademia di Niko Romito, prevede le famose bombe dello chef, focacce, insalate e pollo fritto. “Crediamo che le stazioni di servizio possano evolvere in luoghi di incontro in cui si va oltre al tema di rifornimento” ha affermato Ballista, ad di Eni Sustainable Mobility, “Alt rappresenta un’offerta di qualità, innovativa e accessibile, che sono gli stessi paradigmi di Enilive”.

Lo chef tre stelle Michelin ha commentato: “Dopo aver aperto il primo Alt a Castel di Sangro il mio sogno era portarlo anche altrove in Italia e nel resto d’Europa. Oggi l’azienda più importante d’Italia ha deciso di sposare la mia creatività”. Poi spiega cosa si nasconde dietro la scelta del nome: “Alt si chiama così perché mio papà aveva un ristorante sulla strada e quando volle comunicare di aver inserito nel menu anche le prime colazioni, mise fuori un cartello con scritto ‘Alt, prime colazioni‘”.

Giovanni Maffei, direttore commerciale di Eni Sustainable Mobility, ha dichiarato: “Abbiamo le caffetterie Eni Cafè, presenti in 1200 stazioni, ma non siamo mai riusciti a sfondare nella ristorazione. Contiamo di farlo con Niko, con l’apertura di 100 Alt, il 70% in Italia e il 30% all’estero”. Fonte: Ansa.