La popolarità di Barbie e del suo mondo non ha mai conosciuto limiti, e da decenni è diventata non solo una semplice bambola, ma un autentico fenomeno di costume capace di evolversi nel tempo e adattarsi alle nuove generazioni, offrendo role model e ispirazioni di professioni.

L’iconica bambola Mattel, nata nel 1959 per opera di Ruth Handler, è diventata sempre più inclusiva e rappresentativa della diversità del mondo reale. Con 175 diversi look, 5 tipi di corporatura, 22 colori della pelle, 76 acconciature, 94 colori di capelli e 13 colori di occhi, Barbie si avvicina sempre più alla rappresentazione autentica delle persone che la giocano in tutto il mondo.

Oggi, il nome di Barbie risuona ancora più forte grazie all’atteso film della Warner Bros, “Barbie,” diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling nel ruolo di Ken.

E’ Barbie Marketing Mania

Sin dalle prime immagini diffuse, il film ha scatenato un gigantesco hype, riportando in primo piano la bambola e dando vita a un vero e proprio tsunami di marketing, che ha superato ogni aspettativa. La partnership tra Warner Bros Pictures e Mattel ha coinvolto oltre 100 brand partner, spaziando tra moda, bellezza, accessori e molti altri settori, per creare una collezione a tema cinematografico senza precedenti.

Questo marketing pazzesco, basato su campagne sui social media, marketing esperienziale e partnership con marchi rinomati, resterà nella storia e apre le porte a possibili sequel con altri giocattoli iconici da portare al cinema. Mattel, infatti, ha già annunciato altri 13 film, da Hot Wheels a Polly Pocket, con 45 concept in fase di sviluppo.

Barbie è diventata un fenomeno anche tra i prodotti, dimostrando di essere un caso unico di brand cult che, grazie a un film, ha alimentato una filiera enorme e ottenuto un momento iconico incredibile in una storia lunga quasi 65 anni. Questo trend si è concretizzato nell’estetica rosa, plasticosa e pop, un classico stile Barbie, che si è rivelato irresistibile quest’estate, abbracciando la tendenza conosciuta come “Barbiecore.”

Le collezioni di moda e beauty

Oltre ai prodotti dedicati al film, Mattel ha siglato numerosi accordi con diversi brand per collezioni che vanno dai pattini a rotelle ai costumi da bagno, includendo addirittura la possibilità di prenotare la casa di Malibu di Barbie tramite Airbnb. L’obiettivo dell’azienda è triplicare il lato franchising entro il 2025, con la speranza di diventare il marchio numero uno in franchising non solo nel settore della moda, ma anche in quello degli accessori, della casa, della salute e della bellezza.

Nel panorama italiano, Barbie ha siglato un accordo con Superga per una collezione di scarpe molto rosa, mentre il marchio di smalti Opi ha lanciato una edizione limitata con nove tonalità che richiamano gli elementi più ricorrenti del film. La regista e sceneggiatrice Greta Gerwig ha contribuito alla concezione dei nomi delle tonalità, per diffondere le buone vibrazioni del film.

Anche Nyx ha dedicato una collezione di make-up a Barbie, composta da mini palette di ombretti, blush, illuminanti e molto altro. Montegrappa, invece, ha firmato un accordo italiano per la creazione di penne all’insegna del rosa.

Ma non si tratta solo di accordi italiani, a livello internazionale, numerosi brand come Skechers, Celly, Dyson, Xbox, e molti altri si sono uniti alla “Barbie marketing mania,” proponendo prodotti e collezioni che incarnano l’estetica e lo spirito di Barbie.

Barbie, vero oggetto di collezione

La fama di Barbie e il suo impatto sulla cultura sono cresciuti a tal punto che la bambola non è più solo un giocattolo, ma un vero e proprio oggetto da collezione. Siti come Vestiaire Collective e Subito.it hanno visto un aumento significativo di annunci di prodotti Barbie, sia per l’abbigliamento che per articoli da collezione, dimostrando che Barbie continua a catturare il cuore di vecchi e nuovi fan, di tutte le età.

Lisa McKnight, responsabile globale del portfolio di Barbie e bambole di Mattel, ha dichiarato che l’obiettivo per questa estate e per l’anno in corso è che Barbie sia ovunque e onnipresente, coinvolgendo nuovamente i fan di tutte le età, compresi i ventenni.

In conclusione, l’estate 2023 sarà indubbiamente nel segno di Barbie, una figura che continua a evolversi e a ispirare le nuove generazioni, con il supporto di una vasta gamma di brand e partner che hanno creato una vera e propria Barbie marketing mania. La bambola, ormai un’icona culturale, dimostra di essere più attuale che mai, proiettandosi con successo nel futuro e conquistando il cuore di fan di tutte le età in tutto il mondo.