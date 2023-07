Margot Robbie serata incantata, in tutti sensi. L’attrice australiana è apparsa semplicemente incantevole nel suo ultimo “ensamble” di Barbie. In occasione della premiere del film a Londra, Margot Robbie ha di nuovo vestito i panni di Barbie, questa volta scegliendo il look ispirato a Barbie ‘Enchanted Evening’ degli anni ’60, realizzato per l’attrice da Vivienne Westwood.

Il look di Margot Robbie a Londra

Il look di Margot Robbie era un omaggio perfetto allo stile classico di Barbie. Indossava un abito lungo color rosa cipria, realizzato con tessuti luccicanti e delicati. L’abito aderente metteva in risalto la sua figura impeccabile, mentre i dettagli sartoriali curati conferivano un tocco di eleganza e raffinatezza.

L’ensemble comprendeva anche una stola in tulle bianco e guanti da opera color avorio opaco. A completare il look, un raccolto chic con frangia e un paio di scarpe Christian Louboutin con tacco a punta aperta in argento e una collana e orecchini di perle Assael multistrato.

Ancora una volta, Margot Robbie ha dimostrato di essere davvero la scelta perfetta per interpretare Barbie sul grande schermo, catturando l’essenza del personaggio in ogni dettaglio.

Recentemente, l’hairstylist di Margot Robbie, Bryce Scarlett, ha raccontato alla rivista People:

“​​Abbiamo lavorato molto duramente per ricreare questi look iconici assicurandoci comunque che il glamour moderno di Margot trasparisse. Questo press tour è stato più creativo e ispirato di qualsiasi cosa abbiamo fatto prima. Avere un modello così chiaro e iconico da cui partire è stato un sogno”.

Barbie The Movie, tra i film più attesi dell’anno

Nonostante si stia per avvicinare la data di uscita del film, la trama è ancora blindatissima. Il film uscirà nelle sale USA il 21 luglio (il 20 in Italia con Warner Bros) e la premessa resta quella dei primi trailer: “Dopo essere andati via da Barbieland in quanto bambole meno che perfette, Barbie e Ken partono per il mondo reale per trovare la vera felicita”.

Su invito della Robbie, che ne aveva comprato i diritti con la Warner, la regista Greta Gerwig ha scritto il copione con il compagno Noah Baumbach: “Abbiamo lavorato in un momento molto particolare, nel mezzo del lockdown, quando mi chiedevo se ci sarebbero mai stati film di nuovo. Ma se ci saranno, scriviamo la cosa più esagerata, anarchica e ridicola del mondo”, ha detto all’Hollywood Reporter.

