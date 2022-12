Torta al cioccolato? 4 dolci che devi assolutamente provare

Quando si pensa al dolce, inevitabilmente viene subito in mente il cioccolato, questo fantastico ingrediente ottimo da consumare sia “al naturale”, mordendo direttamente la barretta, che accompagnato con altri ingredienti, che ne esaltano il sapore trasformandone anche la consistenza.

Probabilmente è uno degli elementi più impiegati in cucina, sia per le preparazioni dolci che salate, anche se, per i più golosi, il cioccolato è e rimane rigorosamente un dessert.

Nel corso della sua storia, da quando è stato importato dalle pregiate piantagioni del Sud America ha conosciuto diversi impieghi, ma, senza dubbio, quello che più di altri lo vede protagonista, oltre al gusto gelato, è la torta.

Che sia estate o inverno, alla fine del pasto o accompagnato al tè delle 5 o al caffè di mezza mattina, una fetta di torta al cioccolato mette sempre tutti d’accordo, grandi e piccini.

La pasticceria mondiale, da sempre, ha sperimentato e testato ricette nuove, utili a esaltare sempre di più questo meraviglioso ingrediente, bilanciando la sua corposità con note più delicate e dolci.

Ma come preparare la torta al cioccolato in modo creativo? Scegliendo una delle numerose declinazioni più note e apprezzate nel mondo. Vediamo di seguito quelle che hanno contribuito a fare la storia e la tradizione della pasticceria mondiale.

La torta Sacher

Probabilmente la Sachertorte, per pronunciarla come madre lingua vuole, è la prima torta al cioccolato che viene in mente quando si pensa a questa tipologia di dolci. Un sofficissimo pan di spagna al cacao, ricoperto da una golosissima glassa al cioccolato, e farcita con marmellata rigorosamente di albicocche, questa è la torta più famosa al mondo, nata dalla tradizione austriaca e compagnia perfetta per un altrettanto golosa tazza di cioccolata calda.

Forse è proprio questa la merenda che tutti sognano, quando arrivano i primi freddi e si desidera regalarsi una coccola che scaldi cuore, stomaco e appaghi i sensi.

Foresta Nera

Chef e pasticcieri di fama internazionale, ci hanno fatto conoscere, da qualche anno a questa parte, questo dessert tipico tedesco, che prende in prestito il suo nome dalla ben più fiabesca Foresta Nera della Germania. E in effetti, a guardarla dall’esterno si impone come una maestosa sinfonia di cortecce di cioccolata, inframezzati da ciuffetti di panna e golose sfere di amarena. A colpo d’occhio potrebbe davvero sembrare austera come una foresta oscura, ma al suo interno nasconde preziose gemme e uno straordinario gusto avvolgente, in grado di farsi ricordare a lungo.

Torta ai tre cioccolati

Rispetto alle precedenti la versione di torta ai tre cioccolati è più moderna e innovativa. Qui l’abilità diventa tutto un gioco di consistenze, dove non devono esserci sbavature né cedimenti tra i tre strati che caratterizzano questa torta così morbida e così golosa, fatta con cioccolato fondente, al latte e bianco.

Mud cake

Anche in America le torte al cioccolato sono un must della tradizione, caratterizzate in particolare da una consistenza compatta, umida, che si scioglie in bocca. Mud, nel gergo, significa fango, infatti, e certo non richiama un’idea golosa di torta, ma vedendo questa sfera rivestita di crema al burro e cioccolato che avvolge un pandispagna al cacao, farcito con strati della stessa crema al burro, beh, c’è solo da leccarsi i baffi.