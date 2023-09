Sushi, paella e insalate nel futuro del riso italiano. Questo il quadro che emerge da una ricerca dell’Ente Risi e Ente Fiera di Isola della Scala e Consorzio di Tutela della I.G.P. Riso Nano Vialone Veronese. Nella fotografia scattata dagli “Stati generali del riso” emerge che risotti e insalate di riso vanno per la maggiore, mentre tra i ragazzi spopola il sushi che è entrato, dirompente, in un sistema alimentare ormai globalizzato.

Quello della risicoltura resta un comparto solido, “che deve però – cita una nota di ente Risi – rimanere al passo sia nel rapporto con il giovane consumatore, sia nelle opportunità offerte dalla ricerca scientifica e dalle Tecniche di Evoluzione Assistita”. In base ai dati forniti, il 60% degli italiani consuma riso almeno una volta alla settimana a casa. “Il riso è un alimento amato dagli italiani – ha spiegato Cosimo Finzi, direttore AstraRicerche -. Il 60% lo consuma almeno una volta alla settimana a casa, ma l’analisi sottolinea anche che ci sono spazi di crescita. I concittadini si aspettano un ‘di più’ da parte delle marche: non tanto una riduzione del prezzo o risi con tempi di cottura ridotti, bensì suggerimenti per ricette originali e la diffusione della conoscenza di varietà di riso meno note”.

“I trend del benessere sono tutti in crescita, sia quelli del benessere psico-fisico delle persone sia in relazione al pianeta – ha sottolineato Patrizia Martello, Sociologa dei Consumi e Docente di Ricerca Sociale all’Università̀ di Milano e Venezia -. Un ruolo decisivo che le marche del mondo alimentare possono e devono assumersi è informare di più e meglio. L’informazione va ripensata, progettata e comunicata con maggiore incisività creativa. Dalle etichette climatiche con nuovi indicatori dell’impronta alimentare, a nuovi format di retail, alla tracciabilità alimentare digitale, fino alla nutraceutica funzionale alla longevità, il riso italiano può credibilmente costruire un proprio solido protagonismo nella scena del food con un posizionamento narrativo di promotore leader di una nuova cultura alimentare”. Fonte Ansa.