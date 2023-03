Torna a Roma il Festival del Carciofo Romanesco. L’ortaggio simbolo della tavola romana sarà protagonista di un full immersion di 4 giorni nel Quartiere Ebraico di Roma. “Semo romani, ma romaneschi de più”, lo slogan della manifestazione. L’appuntamento è dal 28 al 31 marzo presso via del Portico d’Ottavia, ma quest’anno ci sarà un allargamento dell’evento anche a rioni e quartieri storici della città come Campo de’ Fiori e Piazza Navona.

Che sia alla romana o alla giudia, il carciofo ha conquistato sempre più romani, così come i turisti che arrivano in visita nella Capitale, alla ricerca di un buon carciofo da consumare, anche in piedi, durante visite e passeggiate in giro per la città. C’è chi arriva già sapendo i posti più popolari dove consumarlo e chi si avventura nel Quartiere Ebraico o a Trastevere alla ricerca dello scatto perfetto da postare anche via social.

Festival del carciofo romanesco: i dettagli della manifestazione

All’evento aderiranno 18 i ristoranti che presenteranno tutti un menu a base di carciofo tra ricette tradizionali e rivisitazioni moderne. Si andrà dalle fettuccine tradizionali, ai bombolotti, sino alla pasta fresca ripiena, per arrivare alle frittatine e ai secondi a base di abbacchio e a pietanze di carne accompagnate da piatti di carciofi nelle varianti alla romana e alla giudìa. Non da meno i dessert, che saranno proposti a base di gelati rivisitati al carciofo.

Nei giorni del Festival, che seguirà la giornata europea del gelato il prossimo 24 marzo, sarà presente una delegazione dell’Associazione Italiana Gelatieri con maestri e professionisti, guidati dal campione del mondo Eugenio Morrone, che proporranno delle degustazioni personalizzate.

L’iniziativa del festival è ideato da Confesercenti e promossa dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Centro Agroalimentare Roma, Azienda speciale Agro Camera (Camera di Commercio di Roma), Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – Ismea. (FONTE ANSA).