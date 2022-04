Pasqua 2022, gli italiani puntano alla scampagnata low cost

Pasqua 2022 si avvicina e con il rallentamento delle restrizioni da Covid-19 gli italiani puntano a recuperare la loro libertà di movimento, nei limiti della prudenza e del lecito. Il caroprezzi pesa sulle scelte di ognuno e per queste vacanze pasquali la scelta ricadrà su posti prossimi a casa. In testa ci saranno le scampagnate negli agriturismi, meta per un milione di italiani, che lo scorso anno erano stati costretti a rinunciare a causa delle misure di restrizione per la pandemia. Questo emerge da una analisi Coldiretti in previsione delle festività pasquali e dei ponti di primavera, favoriti dalla fine dello stato di emergenza. Gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina e il caro energia, ma anche l’andamento dei contagi, impattano – spiega Coldiretti – sulle intenzioni di vacanza degli italiani favorendo le decisioni “last minute”.

In questa ottica scampagnate e gite fuori porta rappresentano dunque una soluzione per chi non vuole rinunciare a stare all’aria aperta senza pesare troppo sul bilancio familiare. Un’opportunità in tale senso, anche con l’allentamento delle misure restrittive, è offerta dalle 25mila strutture agrituristiche presenti in Italia – continua la Coldiretti – dove si lavora sia per l’accoglienza degli ospiti che per quella di chi vuole trascorrere una giornata in campagna, magari approfittando della cucina dei cuochi contadini o delle pietanza da asporto.

I ponti di Pasqua e primavera rappresentano un appuntamento molto atteso dal settore agrituristico con le aziende che hanno perso nel 2021 ben il 27% delle presenze rispetto a prima della pandemia nel 2019, soprattutto per effetto del crollo degli stranieri ma anche degli italiani, secondo l’analisi di Terranostra e Coldiretti. L’Italia è leader mondiale nel turismo rurale e può contare su 253 mila posti letto e quasi 442 mila posti a tavola negli agriturismi presenti in Italia lungo tutta la Penisola dove – conclude la Coldiretti – si è verificata una profonda qualificazione dell’offerta. (Fonte: ANSA).