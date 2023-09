Manuale salva frigo post vacanze: i consigli di Coldiretti. Settembre è il mese dei rientri e una volta tornati a casa dopo le ferie la casa e i suoi elettrodomestici meritano qualche cura in più, frigorifero in primis. Il fatto che sia rimasto chiuso a lungo, con eventuali cibi dimenticati dentro o non tolti per mancanza di tempo, fa sì che si debba fare attenzione alla cura di quanto è rimasto al suo interno.

I consigli di Coldiretti per la cura del frigo

Tanti e semplici consigli, a partire dal controllo della funzionalità del freezer e del congelatore per sincerarsi che non ci siano state interruzioni; lo sviluppo di ghiaccio sulle confezioni esterne di surgelati o anche della carne sta ad indicare che è avvenuta una interruzione del freddo ed è quindi consigliabile non consumare i prodotti interessati. All’interno del frigorifero vanno eliminate le confezioni già aperte di latte, succhi di frutta o conserve; anche le vaschette di yogurt che si presentano gonfie sono pericolose, segno di fermentazioni indesiderate.

Eliminare poi omogeneizzati già aperti e i salumi già affettati che presentano segni di ossidazione. Occhio anche alle muffe su formaggi; per tutti gli alimenti in scatola con le confezioni integre vanno sempre verificate le date di scadenza e il periodo consigliato per il consumo. La frutta e verdura deve essere controllata eliminando i pezzi avariati che fanno marcire anche gli altri. Nei legumi già sgusciati, spiega la Coldiretti, potrebbero nascondersi insetti, mentre nelle confezioni già aperte la perdita di fragranza per biscotti o snack sta a significare l’assorbimento di umidità.

Occhio di riguardo anche per il portapane

Anche il portapane va controllato, perché il permanere di residui o briciole può favorire le formiche o scarafaggi che spesso si annidano anche nella spazzatura se non è stata eliminata prima delle vacanze. La presenza di insetti che si manifestano con larve o minuscole farfalline può riguardare anche le confezioni già aperte di riso o pasta sulla quale si possono sviluppare muffe. FONTE ANSA.